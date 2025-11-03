'சினிமா நடிகர்கள் அரசியலில் நடிக்கக்கூடாது' - பொடி வைத்து பேசிய சரத்குமார்!
சிலர் அரசியலையும், சினிமாவையும் போட்டு குழப்பி கொள்கிறார்கள் என்று தவெக தலைவர் விஜயை நடிகர் சரத்குமார் மறைமுகமாக விமர்சித்து பேசினார்.
Published : November 3, 2025 at 10:35 PM IST
சென்னை: சினிமா நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வந்த பின்னர் அரசியலில் நடிக்கக்கூடாது என்று நடிகர் சரத்குமார் கூறியுள்ளார்.
நடிகரும், தயாரிப்பாளருமான வீரா நமீதா ''பீல் குட் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆக்டிங்'' எனும் நடிப்பு பயிற்சி பள்ளியை சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் இன்று துவக்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சரத்குமார் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு குத்து விளக்கேற்றி பயிற்சி பள்ளியை துவக்கி வைத்தார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சரத்குமார் பேசுகையில், ''இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி நேற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றது மகிழ்ச்சியானது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க பெருமையானது. அது இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய செய்தி. வீரா மற்றும் நமீதா இருவரும் சினிமாத் துறையில் எனக்கு சிறந்த நல்ல நண்பர்கள். பல வருடங்களாக எனக்கு அவர்களை நன்றாக தெரியும்.
சினிமாவிற்குள் நடிகரோ, நடிகையாகவோ வருவது மிகப்பெரிய வரம். அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. மக்களை மகிழ்விக்க கூடிய ஒரு துறைதான் சினிமா. அதில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட வேண்டும்.அந்த முக்கியத்துவத்தை இறைவன் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் போது சமுதாயத்திற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பொறுப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. அதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.
நான் எந்த பயிற்சி பள்ளியிலும் நடிப்பை கற்றுக் கொள்ளவில்லை. எனக்கு என்ன தோன்றுமோ, அதை செய்து அனுபவத்தாலேயே நடிப்பை கற்றுக் கொண்டேன். நிறைய பேர் சமூக வலைத்தளத்தில் ரீல்ஸ் மூலம் தங்கள் திறமையை வெளிக்காட்டுகின்றனர். அவர்கள் திறமையை பார்த்து வாய்ப்பு கிடைக்கிறது' என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "அரசியலுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம். இது சுதந்திர நாடு. சினிமாவில் நடிப்பவர்கள் அரசியலுக்கு சென்ற பிறகு அரசியலில் நடிக்கக்கூடாது. அது உண்மையாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் சிலர் இரண்டையும் போட்டு குழப்பி கொள்கிறார்கள்'' என நடிகர் விஜய்யை மறைமுகமாக சாடினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' 2026 ல் ஆட்சி மாற்றம் வருமா? என்றால் எனக்கு தெரியாது. அதற்கு இன்னும் சில மாதங்கள் இருக்கிறது. சிலர் சினிமாவில் இருந்து கொண்டே அரசியல் கருத்து சொல்வதை எப்படி எடுத்துக் கொள்வது? நான் (சரத்குமார்) என்னையே எடுத்துக் கொள்ளலாம். நானும் சினிமாவிலும், அரசியலிலும் இருக்கிறேன். மற்றவர்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது. நான் படத்தில் நடிக்கும் போது கதை கதாபாத்திரத்திற்கேற்ப நடிப்பேன்.
என்னை பொறுத்தவரை மக்களுக்கு நல்ல கருத்தை சொல்ல நினைக்கிறேன். அந்த வகையில், இப்போதும் நடிப்பு கற்று கொள்வது அவசியம். எதற்குமே அடிப்படை வேண்டும். நடிகர்களாக இருந்தாலும் நாட்டில் என்ன நடக்கிறது? என்ற அறிவும், தெளிவும் இருக்க வேண்டும். இன்றளவும் நான் கற்று கொண்டு தான் இருக்கிறேன்'' என்று கூறினார்.