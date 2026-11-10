'சண்டியர்' தலைப்புக்கு எதிராக திருப்பூரில் புதிய தமிழகம் கட்சியினர் காவல் ஆணையரகத்தில் புகார்!
அன்றைய முதல்வர் ஜெயலலிதா கமல்ஹாசனை அழைத்து படத்தின் பெயரை மாற்ற உத்தரவிட்டார். ஆனால், தற்போது மீண்டும் அதே பெயரில் படத்தை எடுக்க முயற்சிப்பது சமூகத்தில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 10, 2026 at 7:06 PM IST
திருப்பூர்: நடிகர் கமல்ஹாசன் மற்றும் இயக்குநர் எஸ்.யு. அருண்குமார் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் 'சண்டியர்' திரைப்படத்தின் தலைப்புக்கு எதிராகப் புதிய தமிழகம் கட்சியினர் திருப்பூர் மாநகரக் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர்.
கமல்ஹாசனின் 72-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு (நவம்பர் 7), அவர் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு 'சண்டியர்' எனப் பெயரிடப்பட்டு, அதன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது. 'சித்தா' திரைப்பட இயக்குநர் எஸ்.யு. அருண்குமார் இயக்கும் இந்தத் திரைப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கிறார்.
காரின் கதவோரம் கையில் துப்பாக்கியுடன் கமல்ஹாசன் ஆக்ரோஷமாக நிற்கும் இந்த போஸ்டர் வெளியான உடனே, 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட பழைய 'டைட்டில் சர்ச்சை' மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.
கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டில் கமல்ஹாசன் இயக்கி, நடித்த மெகா ஹிட் திரைப்படமான விருமாண்டிக்கு முதலில் 'சண்டியர்' என்று தான் பெயரிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அதற்கு புதிய தமிழகம் கட்சி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பெயர் மாற்றப்பட்டது. தற்போது அதே பெயரை தனது 237-வது படத்திற்கு கமல் மீண்டும் சூட்டியுள்ளார். தற்போதும் புதிய தமிழகம் கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், கமல்ஹாசன் மற்றும் இயக்குநர் எஸ்.யு. அருண்குமார் ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி புதிய தமிழகம் கட்சியின் மாநில கொள்கைப் பரப்பு இணைச் செயலாளர் ம.தமிழ்மணி திருப்பூர் காவல் ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
அதில், "நடிகர் கமல்ஹாசன் 'சண்டியர்' என்ற பெயரில் புதிய திரைப்படத்தை எடுத்து வருகிறார். இந்தப் படத்திற்காக வெளியிடப்பட்ட சுவரொட்டியில், 'Revenge can only be settled in BLOOD - பழிக்குப் பழி ரத்தத்தால் மட்டுமே தீர்க்கப்படும்' என்ற வன்முறையைத் தூண்டும் வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது.
இது அரசின் சட்டதிட்டங்களுக்கு எதிரானது மட்டுமல்லாமல், பொது வெளியில் வன்முறைக்கு வித்திடும் செயலாகும். கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு, இதே 'சண்டியர்' என்ற பெயரில் திரைப்படம் எடுக்க முயற்சி செய்த போது, அது சாதியக் குழுவை உருவாக்கும் என்று தென் தமிழகத்தில் மோதல்கள் ஏற்பட்டன.
அப்போது புதிய தமிழகம் கட்சியின் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து, அன்றைய முதல்வர் ஜெயலலிதா கமல்ஹாசனை அழைத்து படத்தின் பெயரை மாற்ற உத்தரவிட்டார். ஆனால், தற்போது மீண்டும் அதே பெயரில் படத்தை எடுக்க முயற்சிப்பது சமூகத்தில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1993 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'தேவர் மகன்' படத்தில் இடம் பெற்ற ஒரு பாடல் சார்ந்த பிரச்சனையால், தென் தமிழகத்தில் பெரும் சாதிய மோதல்கள் ஏற்பட்டு 10-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பல கிராமங்கள் அழிக்கப்பட்டன. இதுபோன்ற சாதிய வன்முறைகள் மற்றும் கொலைகள் (தீபக் ராஜா, பொறியாளர் கவின், முத்துமணி, ராஜா மணி, மணக்கரை மணி, மேலவளவு முருகேசன் கொலை உள்ளிட்டவை) தொடர்ந்து நடந்து வரும் நிலையில், கமல்ஹாசன் தனது படங்களின் மூலம் மீண்டும் சாதிய வெறுப்பைத் தூண்டி, சமூகத்தில் வன்முறையை உருவாக்க முயற்சிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.
'சண்டியர்' என்ற பெயர் முரட்டுத்தனமான வர்க்கத்தையும், சட்ட அமைப்புகளுக்கு கட்டுப்படாதவன் என்ற பொருளையும் கொண்டது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை மட்டுமே குறிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. எனவே, வன்முறையை தூண்டும் இத்தகைய படத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கமல்ஹாசன் மற்றும் இயக்குநர் அருண்குமார் மீது உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும்" என கூறப்பட்டுள்ளது.