கமல்ஹாசனின் பிறந்தநாளில் தொடங்கிய ‘சண்டியர்’ படப்பிடிப்பு
ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் சார்பில் கமல்ஹாசன் மற்றும் ஆர். மகேந்திரன் இணைந்து ‘சண்டியர்’ படத்தை தயாரிக்கின்றனர்.
Published : November 7, 2026 at 10:18 PM IST
சென்னை: கமல்ஹாசன் நடிக்கும் புதிய திரைப்படமான ‘சண்டியர்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு, அவரது பிறந்த நாளான இன்று தொடங்கியுள்ளது. தனது 72-வது பிறந்தநாளில் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பைத் தொடங்கியிருப்பது ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இயக்குநர் எஸ்.யு.அருண்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு ‘சண்டியர்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு இப்படம் KH237 என்ற தற்காலிக பெயரில் குறிப்பிடப்பட்டு வந்தது.
தற்போது படத்தின் தலைப்பு மற்றும் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்துள்ளது. போஸ்டரில் துப்பாக்கியுடன் மிகவும் ஆக்ரோஷமான தோற்றத்தில் கமல்ஹாசன் காட்சியளிக்கிறார். பழிவாங்கும் கதைக்களத்தை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவை சுனில் கே.எஸ். கவனிக்கிறார். அதிரடி சண்டைக் காட்சிகளை அன்பறிவ் சகோதரர்கள் வடிவமைக்கின்றனர். கலை இயக்குநராக சி.எஸ்.பாலச்சந்தர் பணியாற்றுகிறார்.
ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் சார்பில் கமல்ஹாசன் மற்றும் ஆர். மகேந்திரன் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர்.
இதற்கிடையே ‘சண்டியர்’ என்ற தலைப்பு தமிழ் சினிமா ரசிகர்களிடையே கூடுதல் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. கடந்த 2004-ம் ஆண்டு கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியான ‘விருமாண்டி’ திரைப்படத்திற்கு முதலில் ‘சண்டியர்’ என்றுதான் பெயரிடப்பட்டிருந்தது. அப்போது ஏற்பட்ட சர்ச்சையைத் தொடர்ந்து படத்தின் தலைப்பு மாற்றப்பட்டது. சுமார் 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதே தலைப்பில் மீண்டும் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் இந்த படம் உருவாகவுள்ளது.
கமல்ஹாசன் - எஸ்.யு.அருண்குமார் கூட்டணி முதன்முறையாக இணைந்துள்ளதால் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. படத்தின் மற்ற நடிகர்கள், கதைக்களம் மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. கமல்ஹாசனின் பிறந்தநாளில் ‘சண்டியர்’ படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளதால், கமல் ரசிகர்களிடையே படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.