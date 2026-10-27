‘கம்பீரம் அவள் அடையாளம்’ - ‘ஓம்’ படத்தில் மிரட்டலான போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் சாய் பல்லவி
தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படம் நவம்பர் 20ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : October 27, 2026 at 10:57 AM IST
சென்னை: தனுஷ் நடிக்கும் ‘ஓம்’ படத்தில் நடிகை சாய் பல்லவியின் கதாபாத்திர அறிமுக வீடியோ வெளியாகி இணையத்தில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில், நடிகர் தனுஷ், மம்மூட்டி, ஸ்ரீலீலா, சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘ஓம்’. தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் இசையமைப்பாளரான சாய் அபயங்கர் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தின் கதை இரண்டு பாகமாக உருவாக்கப்படுவதாக தெரிகிறது.
‘ஓம்’ படத்தின் கதைகளம்
திருவண்ணாமலை வனப்பகுதியில் காவல்துறையினரால் 20 மரம் வெட்டும் தொழிலாளர்கள் தவறுதலாக கைது செய்யப்படுவதை மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் கேங்ஸ்டர் கதாபாத்திரத்தில் மம்மூட்டி நடித்துள்ளார்.
இந்த படத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி ஆகியோரது அறிமுக வீடியோ மிரட்டலான பின்னணி இசையுடன் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றது. மேலும் சாய் அபயங்கர் இசையில் பாடல்களும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க செய்துள்ளது. இந்நிலையில், நடிகை சாய் பல்லவி நடித்துள்ள நித்யா ரெட்டி என்னும் போலீஸ் கதாபாத்திரத்தின் அறிமுக வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.
போலீசாக சாய் பல்லவி
இயல்பான நடிப்பாலும், தனித்துவமான திரை ஆளுமையாலும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வரும் சாய் பல்லவி, இந்த படத்தில் முதன் முதலில் போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ‘கம்பீரம் அவள் அடையாளம்’ என்ற வாசகம், நித்யா ரெட்டி கதாபாத்திரத்தின் ஆளுமையை எடுத்துரைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
படத்தில் ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த பிரபல போலீஸ் அதிகாரியின் மகளான நித்யா ரெட்டி, ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியாக உள்ளார். தொடர்ந்து தமிழ்நாடு, ஆந்திர எல்லையில் நடக்கும் செம்மரக் கடத்தலை தடுக்கும் பொறுப்பை ஏற்று, அதற்காக ‘ஓம்’ என்ற ஆபரேஷனில் குற்றவாளிகளை பிடிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்.
இதுவரை இளைஞர்களை கவரும் இலகுவான கதாபாத்திரங்களில் சாய் பல்லவி நடித்து வந்த நிலையில், இந்த படத்தின் எவரும் எதிர்பாராத போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து மிரட்டியுள்ளார்.
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இதனால், ‘ஓம்’ படத்தில் சாய் பல்லவி கதாபாத்திரம் குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. ஏற்கனவே, ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் கடைசியாக வெளியான ‘அமரன்’ படத்தில் உணர்வுப்பூர்வமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களின் பாராட்டை பெற்றார்.
அதனைத்தொடர்ந்து இந்த படத்தில் ‘அமரன்’ படத்திற்கு எதிர்மாறான மிரட்டலான போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் பாராட்டை பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓம் திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 20ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.