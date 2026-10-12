'SK27' திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் சாய் அபயங்கர்- மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்
2023- ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய திரைப்பட விருதுகளில் 'பார்க்கிங்' திரைப்படம் மூன்று விருதுகளை குவித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 12, 2026 at 11:09 PM IST
சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் SK27 திரைப்படத்திற்கு இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க உள்ளதாக படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் அறிவித்துள்ளது.
தமிழ் திரையுலகில் தொடர்ந்து வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்து வரும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், தற்போது பல்வேறு புதிய கதைக்களங்களைத் தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார். அந்த வகையில், 'பார்க்கிங்' திரைப்படத்தின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் SK27 திரைப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் படத்தை சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடிகை கயாடு லோஹர் நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்நிலையில், இளம் இசையமைப்பாளரான சாய் அபயங்கர் இப்படத்திற்கு இசையமைக்க இருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
குறுகிய காலத்திலேயே தனது தனித்துவமான இசை மற்றும் பாடல்கள் மூலம் இளைஞர்களிடையே பிரபலமடைந்துள்ள சாய் அபயங்கர், தமிழ் திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவராகத் திகழ்கிறார். இணையதளங்களில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்ற அவரது இசைப் படைப்புகள், அவருக்கெனத் தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியுள்ளன.முதன்முறையாக அமைந்துள்ள சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் சாய் அபயங்கர் கூட்டணி ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் தனது முந்தைய படமான 'பார்க்கிங்' மூலம் வித்தியாசமான கதைக்களத்தையும், விறுவிறுப்பான திரைக்கதையையும் கையாண்டிருந்ததால், SK27 திரைப்படத்திலும் புதிய அணுகுமுறை இருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். சிவகார்த்திகேயனின் நடிப்பு, ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனின் இயக்கம், சாய் அபயங்கரின் இசை எனப் புதிய கூட்டணி இப்படத்தின் முக்கிய அம்சங்களாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, இப்படத்தில் இடம்பெறவுள்ள பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை ரசிகர்களைக் கவருமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. படத்தின் பாடல்கள் குறித்த விரிவான தகவல்கள், இசை வெளியீடு மற்றும் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
2023- ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய திரைப்பட விருதுகளில் 'பார்க்கிங்' திரைப்படம் மூன்று விருதுகளை குவித்திருந்தது. சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்திற்கான தேசிய விருது 'பார்க்கிங்' திரைப்பட தயாரிப்பாளருக்கும், சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருதை எம்.எஸ்.பாஸ்கருக்கும், சிறந்த திரைக்கதைக்கான விருதை இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனும் வென்றிருந்தனர்.