ஒருமுறை தான் வாழ போகிறோம்; எதற்காக பயப்பட வேண்டும்! - மேடையை அதிரவிட்ட எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்!

இந்த காலத்தில் ஆளுங்கட்சியை விமர்சித்து படம் எடுத்தால் ரிலீஸ் கூட செய்யமுடியாது என இயக்குநர் எஸ்.ஏ சந்திரசேகர் கூறியுள்ளார்.

இயக்குநரும், தவெக தலைவர் விஜய்யின் தந்தையுமான எஸ்.ஏ சந்திரசேகர்
இயக்குநரும், தவெக தலைவர் விஜய்யின் தந்தையுமான எஸ்.ஏ சந்திரசேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 5:54 PM IST

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியை தான் அண்ணன் என்றுதான் அழைப்பேன் என இயக்குநரும், தவெக தலைவர் விஜய்யின் தந்தையுமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

டீ சேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் & மீடியா அகாடமியின் (DeSiFMA) பட்டமளிப்பு விழா சென்னை சாலிகிராமம் பிரசாத் லேபில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர்கள் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், மிஷ்கின், எடிட்டர் லெனின், நடிகை தேவயானி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய நடிகை தேவயானி, “சினிமா என்பது ஒரு கனவு, அதனை நினைவாக்குவதற்கு கடின உழைப்பு அவசியம். ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் போதும், சினிமா துறையில் யார் வேண்டுமானால் வெற்றி பெறலாம். இதே பிரசாத் லேபில் தான் நானும் படித்தேன். அப்போது எடுக்கப்பட்ட குறும்படத்தில்தான் நான் முதலில் நடித்தேன். அந்த குறும்படம் பல விருதுகள் வாங்கியுள்ளது. மாணவர்களுக்கு திரையிடப்பட்டு காட்டப்படுகிறது. எனது வாழ்க்கை இங்கிருந்துதான் தொடங்கியது” என்றார்.

எஸ்.ஏ சந்திரசேகர் பரபரப்பு பேச்சு

அவரை தொடர்ந்து இயக்குநர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பேசியபோது, “இப்போது வெளிவரும் படங்களில் நடிகர்கள் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் முறையில் எதோ ஒரு குறை உள்ளதாக தெரிகிறது. 2 படம் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் தலைக்கணம் வந்து விடக்கூடாது. சினிமா என்பது சாதாரணமானதல்ல. உங்களை நிலைநிறுத்த தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும். நடிகர் ரஜினிகாந்த்தை பார்த்து நான் பிரமித்திருக்கிறேன். ஆன்மீகத்தின் வழி அமைதியை தேடி நிம்மதியாக இருப்பார். ஆன்மீகம் மதங்களையும், கடவுளையும் கடந்தது. அந்த வகையில் பெரியார் ’கடவுளே இல்லை’ என்று சொல்வதும் ஆன்மீகம் தான்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “2 வருடங்களுக்கு முன்புவரை நான் எந்த கட்சியிலும் இல்லை. ஆனால் இப்போது தவெக என்னும் கட்சியில் உள்ளேன். தமிழ்நாட்டில் அரசியலுக்கும், சினிமாவுக்கும் அழகிய பந்தம் உள்ளது. முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர், நான் அவரை அண்ணன் என்றுதான் அழைப்பேன். அவரது வசனத்தில் வெளியான ‘நீதிக்கு தண்டனை’ படம் அப்போதைய முதலமைச்சரான எம்ஜிஆரை விமர்சிக்கும் வகையில் இருப்பதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது. ஆனால், எம்ஜிஆர் என்னை அழைத்து பேசி விமர்சனத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். இப்போது அதுபோன்று ஆளுங்கட்சியை விமர்சித்து படம் எடுத்தால் அதை ரிலீஸ் கூட செய்யமுடியாது. ஒருமுறை தான் வாழ போகிறோம். இடையில் எதற்காக பயப்பட வேண்டும்? தைரியமாக அனைத்து முடிவுகளையும் எடுங்கள்” என்றார்.

