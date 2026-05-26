முதல்வர் விஜய்க்கு திரைத்துறையினர் அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது - இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார்

திரையுலகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால், திரையரங்கு டிக்கெட் விலையை குறைக்க வேண்டும் என ஆர்.வி.உதயகுமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார் (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 9:15 AM IST

சென்னை: திரைத் துறையினர் தொடர்ச்சியாக கோரிக்கை வைத்து, முதலமைச்சருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக் கூடாது என இயக்குநர் ஆர்.வி. உதயகுமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

வட மஞ்சுவிரட்டு விளையாட்டை மையமாக வைத்து புதுமுக இயக்குநர் சங்கிலி இயக்கத்தில் அசோக் குமார், யாழினி ஆகியோரது நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘வட மஞ்சுவிரட்டு’. இந்த திரைப்படத்தை அழகன் பிக்சர்ஸ் புதுகை பழனிசாமி தயாரித்துள்ளார். வட மஞ்சுவிரட்டு திரைப்படத்தின் முன்னோட்ட நிகழ்வு சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் படக்குழுவினருடன் சிறப்பு விருந்தினர்களாக இயக்குநர்கள் ஆர்.வி.உதயகுமார், பேரரசு மற்றும் நடிகர் கூல் சுரேஷ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பேசிய இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார், “இந்த மேடையில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரைப்படத்துறையை மேலும் மேம்படுத்துவதற்காக திரைப்படம் வெளியாகி முதல் ஏழு நாட்களுக்கு ஐந்து காட்சிகளும், சனி, ஞாயிறு ஆகிய வார இறுதி நாட்களில் 5 காட்சிகளும் திரையரங்கில் வெளியிடுவதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது, நிச்சயமாக வரவேற்கத்தக்கது.

தமிழ் திரையுலகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டிய அபாயகரமான சூழலில் இருக்கிறது. ஆந்திரா, கர்நாடகா திரைத்துறை மேம்பட்டு உள்ளன. அங்குள்ள நடிகர்கள் முதலில் கதையை தேர்வு செய்வார்கள், பிறகு அதற்குண்டான பட்ஜெட்டை கேட்பார்கள். படப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகாக வரக் கூடிய லாபத்தில் ஒரு பங்கினை எடுத்துக் கொள்வார்கள். நம்முடைய நடிகர்கள் அப்படி இருப்பதில்லை.

ஏனெனில் திரைப்படம் எடுக்கின்ற எனக்கும், பேரரசுக்கும் திரைப்படம் இயக்குவதற்கு வாய்ப்பு கொடுப்பதில்லை. எழுத்தாளர்கள், ஸ்டண்ட் கலைஞர்கள், ஒப்பனை கலைஞர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரிடம் முன் வைப்பார்கள். தொடர்ச்சியாக திரைத்துறையினர் கோரிக்கை வைத்து, முதலமைச்சருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது.

அதனால் தான் இயக்குநர் சங்கத்தில் இருந்து நாங்கள் அவரை சந்திக்கும் போது எந்தவிதமான கோரிக்கையும் முன் வைக்கவில்லை. அவருக்கு எது நல்லது, கெட்டது என்பது தெரியும். அவரே நிச்சயம் செய்வார் என நாங்கள் நம்புகிறோம். திரையுலகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால், திரையரங்குகளில் டிக்கெட் விலையை குறைக்க வேண்டும். மும்பை போன்ற பெரிய நகரங்களில் கூட 70, 80 ரூபாய்க்கு டிக்கெட் விற்கப்படுகிறது. இந்த நிலை தமிழ்நாட்டில் உள்ள திரையரங்குகளுக்கும் வர வேண்டும் என்பது எனது விருப்பம்” என்றார்.

நடிகர் கூல் சுரேஷ் பேசுகையில், ”இந்தப் படத்தில் அனைவருமே சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளனர். ‘வட மஞ்சுவிரட்டு’ இயக்குநர் புதிதாக இயக்கவுள்ள படத்தில் என்னை கதாநாயகனாக நடிக்க வைக்கிறேன் எனக் கூறியுள்ளார். கோயம்புத்தூர் சிறுமி கொலை வழக்கில் 24 மணி நேரத்தில் குற்றவாளியை கண்டுபிடித்துள்ள காவல்துறைக்கு வாழ்த்துகள்.

இந்த நிகழ்வில் மற்றொரு சம்பவத்தை சொல்லி முடித்து கொள்கிறேன். அதாவது கோயம்புத்தூர் சிறுமி விவகாரத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடத்திய காவல்துறை அதிகாரி திவ்யா பாரதி சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் என கூறினார்கள். நான் கேட்கிறேன் அவர்களும் மனிதர்கள் தானே, அந்த திவ்யா பாரதி, 5 வருடங்களுக்கு முன்பு வடசென்னையில் இருந்த போது குற்றம் செய்த நபர்களை சாதுரியமாக பிடித்து தண்டனை வாங்கித் தந்தவர். ஒரு நாட்டில் ராணுவத்தினர் எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ, அதே போல காவல் துறையினர் முக்கியமானவர்கள் என்பதை அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்” என கூறினார்.

