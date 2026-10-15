’எங்கள் ரத்தத்தில் கலந்தவர் சூப்பர்ஸ்டார்’ - 'ஜெயிலர் 2' கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள் ஆரவாரம்
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள 172வது திரைப்படம் ஜெயிலர் 2 இன்று உலகம் முழுவதும் பிரமாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 10:36 AM IST
சென்னை: எங்கள் ரத்தத்தில் சூப்பர்ஸ்டார் இருக்கிறார் என ’ஜெயிலர் 2’ ரிலீஸ் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ரசிகர்கள் கூறியுள்ளனர்.
இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் இன்று நாடு முழுவதும் பல்வேறு திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
முதல் பாகத்தின் மாபெரும் வெற்றியை தொடர்ந்து, இரண்டாம் பாகம் உருவாகியுள்ளது. அந்த வகையில், 'ஜெயிலர் 2' முதல் நாள் முதல் காட்சிகளை காண ரசிகர்கள் அதிகாலை முதலே திரையரங்குகளில் பெருமளவில் திரண்டு, ஆடிப்பாடி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள ரோகிணி திரையரங்கில் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்திற்கு ரஜினி ரசிகர்கள் மன்றத்தின் சார்பில் பிரம்மாண்டமான பேனர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த பேனர்களில் இடம்பெற்றுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்தின் உருவப்படத்திற்கு பிரம்மாண்ட மாலை அணிவித்தும், பாலபிஷேகம் செய்து, மேளதாளங்களோடு தங்களுடைய மகிழ்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தினர்.
இந்தியாவில் மட்டுமே சுமார் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியானது. வட இந்தியாவில் மட்டும் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது.
குறிப்பாக, கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் மும்பை உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில் காலை 6 மணி சிறப்பு காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், கேரளாவில் மட்டும் சுமார் 800 திரையரங்குகளில் படம் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டதால் திரையரங்குகளில் திருவிழா போன்ற சூழல் நிலவியது. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய பல மொழிகளிலும் இப்படம் பிரமாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது.
ரோகிணி திரையரங்க கொண்டாட்டம்
ரோகிணி திரையரங்கில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ரஜினி ரசிகர் பேசுகையில், ”சூப்பர்ஸ்டார் திரைப்படம் என்றாலே அது ஒரு தனி சிறப்பு தான். அந்த வகையில் மலேசியாவில் இருந்து இந்த திரைப்படம் பார்க்க நான் வந்திருக்கிறேன்.
இந்த படத்தை அங்கே பார்த்திருக்கலாம், இருப்பினும் இது போன்ற ஒரு திருவிழா கொண்டாட்டம் அங்கு இருக்காது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காகவே விமானம் மூலமாக சென்னை வந்தேன். இரண்டாம் பாகத்தில் பல நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு என்றைக்குமே தெரிவது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மட்டுமே.
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படத்தின் பாடல்கள் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. இருப்பினும் முதல் பாகத்தில் வந்த ’காவாலா’ பாடல் எங்களுக்கு மிகப் பிடித்தமான பாடலாக இருந்தது. சாய் அபயங்கர் வருகையால் அனிருத்தின் பாடல்கள் மதிப்பு குறைந்து இருக்கிறது என்கிற தவறான தகவல் பரப்பப்பட்டு வருகிறது.
அப்படி எதுவும் கிடையாது, அனிருத் இசை மிகச்சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அரசியலில் இல்லை என்ற போதிலும் என்றைக்குமே மக்களின் மனதில் இருக்கக்கூடியவர், எங்கள் ரத்தத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கிறார்” என ஆரவாரத்துடன் கூறினார்.