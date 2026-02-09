ETV Bharat / entertainment

"ஹிந்தியை விட தென்னிந்திய சினிமாவில் பணியாற்றவே விருப்பம்" - ரசூல் பூக்குட்டி

படம் வெளியாகி 50 நாட்களுக்குப் பிறகு ஓடிடியில் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என தயாரிப்பாளருக்கு நடிகர் சரத்குமார் வேண்டுகோள் வைத்தார்.

ஆழி திரைப்பட இசை மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்
ஆழி திரைப்பட இசை மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஹிந்தி சினிமாவை விட தென்னிந்திய சினிமாக்களில் பணியாற்றவே அதிகம் விரும்புவதாக ஆஸ்கர் விருது வென்ற ரசூல் பூக்குட்டி தெரிவித்தார்.

சரத்குமார் நடிப்பில் மாதவ் ராமதாசன் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ‘ஆழி’. இந்த படத்தை 888 புரொடக்சன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில், சஜித் கிருஷ்ணன் தயாரித்துள்ளார். ஜாஸ்ஸி கிப்ட் இசையமைத்துள்ளார். தேவிகா சதீஷ், இந்திரஜித் ஜெகன், தாமரை செல்வி, வையாபுரி மற்றும் ஸ்ரீஜித் ரவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இப்படம் வரும் 27 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

மேலும், இந்த திரைப்படத்தின் டீசர் மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்நிலையில், ஆழி படத்தின் இசை மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னை சாலிகிராமத்தில் நடைபெற்றது.

அப்போது மேடையில் பேசிய நடிகர் வையாபுரி, “சரத்குமார் 90-களில் இருந்த மாதிரி தான் இப்போதும் இருக்கிறார். இன்னும் யூத்தாகவே இருக்க அவருடைய உடற்பயிற்சிதான் காரணம். தற்போது, மலையாள இயக்குநர்கள் எல்லாம், தமிழில் படம் எடுக்க ஆசைப்படுகிறார்கள்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய ‎ஆஸ்கர் விருது வென்ற முன்னணி ஒலிக்கலவையாளரான ரசூல் பூக்குட்டி, “என்னால் தமிழில் பேச முடியாது என்பதற்காக, முதலில் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன். நான் கல்லூரியில் படிக்கும் காலத்தில் சரத்குமாரை எப்படி திரையில் பார்த்தேனோ, இப்போதும் அப்படியே இருக்கிறார். மாறவே இல்லை. ஒருவர் எப்படி வயது ஆகாமலேயே இருக்கிறார் என்பது ஆச்சரியமாக உள்ளது.

ஆழி திரைப்பட இசை மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்
ஆழி திரைப்பட இசை மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்றைய தலைமுறையினர் அமிதாபச்சன், ஷாருக்கான், கமல்ஹாசன், சரத்குமார் ஆகியோரிடம் இருந்து எதாவது ஒன்றை கற்றுக் கொள்ள விரும்பினால், ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொள்ளுங்கள். நான் ஹிந்தி சினிமாவிலும், மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய சினிமாவிலும் பணியாற்றுகிறேன். ஆனால், ஹிந்தியை விட தென்னிந்திய சினிமா மீது அதிக அக்கறை உள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் சரத்குமார், “ஆழி படத்தின் இயக்குநர் மாதேவ் ராமதாசன் இயக்கியிருந்த கோர்ட் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த திரைப்படங்களை பார்த்தேன். அவை சிறப்பாக இருந்தன. ஆனால், இந்த படம் முழுக்க முழுக்க கடல் சார்ந்ததாக இருப்பதால், எப்படி எடுக்கப் போகிறீர்கள்? என அவரிடம் கேட்டேன். அப்போது, அனைத்திற்கும் நான் திட்டம் போட்டுவிட்டேன் என பதிலளித்தார். அதிலிருந்த அர்ப்பணிப்பு எனக்கு அப்போதே புரிந்துவிட்டது.

இதையும் படிங்க: ஒரே நாளில் மளமளவென சரிந்த மல்லிகை விலை... இன்று எவ்வளவு தெரியுமா?

இந்த திரைப்படத்திற்கு ரசூல் பூக்குட்டி பக்கபலமாக இருக்கிறார். கடல் சார்ந்த படம் என்பதால், நீரின் சத்தத்தை அழகாகப் பதிவு செய்து, அவரது திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, இந்த திரைப்படத்தில் நாய் சண்டையிடும் காட்சி ஒன்று உள்ளது. அந்த காட்சியை சண்டை பயிற்சியாளர் திறமையாக வடிவமைத்துள்ளார்.

ஒரு படத்தை திரையரங்குகளில் வெளியிட்ட 50 நாட்களுக்குப் பிறகே ஓடிடியில் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என அனைத்து தயாரிப்பாளருக்கும் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். அதற்காக, எங்களது படம் ஆயிரம் கோடி வசூல் செய்யும், வெற்றி விழா கொண்டாடுவோம் என்றெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்படம் ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி” என்றார்.

TAGGED:

நடிகர் சரத்குமார்
ஆழி
ரசூல் பூக்குட்டி
AAZHI MOVIE
RESUL POOKUTTY ON TAMIL CINEMA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.