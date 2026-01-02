ETV Bharat / entertainment

'பராசத்தி' திரைப்படத்திற்கு தடை விதிக்க முடியாது - சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு வரலாற்றை, திருடி படமாக எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விளம்பரத்திற்காகவே இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டதாக தயாரிப்பாளர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பராசக்தி திரைப்பட போஸ்டர்
பராசக்தி திரைப்பட போஸ்டர் (@DawnPicturesOff)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் 'பராசக்தி' திரைப்படத்தை திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 10 ஆம் தேதி வெளியிட அனுமதி வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

டான் பிச்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், அதர்வா நடித்து, சுதா கொங்கரா இயக்கியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் ஜனவரி 10 ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது.

இந்நிலையில், தனது செம்மொழி என்ற கதையை திருடி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியும், அதனால் 'பராசக்தி' திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் இணை இயக்குநர் ராஜேந்திரன் என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதில், ''1965 ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையமாக வைத்து, செம்மொழி என்ற பெயரில் எழுதிய கதை 2010 ஆம் ஆண்டு தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த கதையை திரைப்படமாக எடுக்க பல தயாரிப்பாளர்களிடம் கொடுத்தேன். அதன்படி தயாரிப்பாளர் சேலம் தனசேகரன், இந்த கதையை நடிகர் சூர்யாவிடம் கொடுக்க அவர் அதை இயக்குநர் சுதா கொங்கராவிடம் கொடுத்துள்ளார். எனது செம்மொழி கதை தலைப்பை மாற்றி, தற்போது பராசக்தி என்ற பெயரில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனது கதையை 'பராசக்தி' என்ற பெயரில் திரைப்படம் எடுப்பதாக திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தில் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதனால், 'பராசக்தி' படத்தை வெளியிட இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும். நிபுணர் குழுவை அமைத்து இரு கதைகளையும் ஆய்வு செய்ய தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த மனு நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''பராசக்தி திரைப்படத்தை வெளியிட தடை கேட்கவில்லை. கதை எங்களுடையது என்பதால், உரிமையை மட்டுமே கேட்கிறோம். கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்டது. அப்போது கதையில் சில மாறுதல்கள் செய்ததால், இத்தனை ஆண்டுகளாக படமாக எடுக்க முடியவில்லை. எனது தந்தை இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். அதன் காரணமாக வரலாற்று படமாக பராசக்தியை எடுக்க திட்டமிடப்பட்டது'' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

டான் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 15 வருட கதையை திருடியதாக கூறுவதை ஏற்க முடியாது. வரலாற்று கதையை யார் வேண்டுமானாலும் படமாக எடுக்கலாம். அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு வரலாற்றை, திருடி படமாக எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விளம்பரத்திற்காகவே இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது என்று வாதிட்டப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி, 'பராசக்தி' திரைப்படத்திற்கு எந்த அடிப்படையில் தடை விதிக்க முடியும்? கதை மனுதாரருடையது என்பதை உறுதிபடுத்த என்ன ஆதாரம் உள்ளது? இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையமாக வைத்து கதை எழுதியதற்காக ஒரு கதைக்கு காப்புரிமை கேட்க முடியாது.

இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது மாணவர் தலைவராக இருந்த ராமசாமியை சந்தித்து அவரது போராட்ட அனுபவங்களை தயாரிப்பு நிறுவனம் கேட்டுள்ளது. அதனால், படத்தை வெளியிட தடை விதிக்க முடியாது என உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜனவரி 28 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
SIVAKARTHIKEYAN
ACTOR SK
PARADAKTHI MOVIE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.