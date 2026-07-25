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"சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்ட கல்விமுறை" - நடிகை ஜோதிகா வலியுறுத்தல்

"அன்னையர்களாகிய நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளை சோனம் வாங்சுக், அபிஜித் தீப்கே, சவுரவ் தாஸ் ஆகியோரைப் போன்று வளர்க்க விரும்புகிறோம்" என்று ஜோதிகா தெரிவித்துள்ளார்.

சூர்யா ஜோதிகா
சூர்யா ஜோதிகா (கோப்புப்படம்) (@Suriya_offl X Account)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 3:19 PM IST

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சென்னை: ஜனநாயக இந்தியாவுக்காகவும், சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்ட கல்விக்காகவும் பொறுப்புணர்வுடன், நான் மாணவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறேன் என்று நடிகை ஜோதிகா தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட குளறுபடிகளைக் கண்டித்து, இதற்கு தார்மிகப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) மாணவர் அமைப்பினர், டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்தை தொடங்கினர்.

ஜூன் 28-ஆம் தேதி தொடங்கிய இப்போராட்டம் ஜூலை 20ஆம் தேதி தீவிரமடைந்தது. அன்றைய தினம் சிஜேபி சார்பில் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி போரணியாக சென்றனர். அதில் கலந்து கொண்ட ஏராளமான மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களை கலைக்க டெல்லி போலீஸ் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசி தடியடி நடத்தினர். அதில் பலர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர், பலர் கைதும் செய்யப்பட்டனர்.

அதன் எதிரொலியாக நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர். போராட்டக்காரர்களுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் என பலரும் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

மாணவர்களின் போராட்டம் வலுத்ததால், நீட் தேர்வை நடத்தும் தேசியத் தேர்வு முகமை, 47 அலுவலர்களை பணி நீக்கம் செய்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இன்று தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

முன்னதாக, மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த நடிகை ஜோதிகா, அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

அதில், "நம் நாட்டின் எதிர்காலத்திற்காக நான் மாணவர்களுடன் நிற்கிறேன். ஜனநாயக இந்தியாவுக்காகவும், சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்ட கல்விக்காகவும் நான் பொறுப்புணர்வுடன் நிற்கிறேன். அன்னையர்களாகிய நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளை சோனம் வாங்சுக், அபிஜித் தீப்கே, சவுரவ் தாஸ் ஆகியோரைப் போன்று வளர்க்க விரும்புகிறோம்.

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எவ்வித தயக்கமும் இல்லாமல் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் உள்ள ‘Gen Z’ தலைமுறையினரே, உங்களை எண்ணி பெருமை கொள்கிறேன். ‘நாம்தான்’ இந்தியா என்பதை நிரூபித்துள்ளீர்கள். எங்களையும் அச்சமற்றவர்களாக மாற்றிய சிஜேபிக்கு நன்றி. ஜெய்ஹிந்த்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, நடிகர் சூர்யா டெல்லியில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகப் போராடும் மாணவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் விதிமாக, “எனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாட வேண்டாம்” என ரசிகர்களுக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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ஜோதிகா
JYOTIKA
CJP PROTEST
DHARMENDRA PRADHAN
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