முதன்முறையாக வெள்ளித்திரையில்... நடிகர் விக்ரம் பிரபுவுடன் இணையும் 'ரீல்ஸ்' பிரபலம் அமலா ஷாஜி
2001-ம் ஆண்டு கேரள மாநிலத்தில் உள்ள திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்த அமலா ஷாஜி. சமூக வலைதள பக்கங்களில் தீவிர ஆர்வம் உடையவர்.
Published : August 31, 2026 at 10:25 PM IST
சென்னை: ரீல்ஸ் பிரபலமான அமலா ஷாஜி நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் 26வது படத்தில் இணைவது மூலம், தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார்.
ரோமியோ பிக்சர்ஸ் சார்பாக ராகுல் தயாரிக்கும் புதிய படத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படம் அவருக்கு 26-வது திரைப்படமாகும். இப்படத்தின் மூலம் ரீல்ஸ் பிரபலமாமன அமலா ஷாஜி வெள்ளித்திரையில் காலடி எடுத்து வைக்கிறார்.
இத்திரைப்படத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு மற்றும் நடிகை சிவாத்மிகா ராஜசேகர் ஆகியோருடன் இணைந்து அமலா ஷாஜியும், ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். மேலும் யுவன் சங்கர் ராஜா இசை அமைக்கும் இப்படத்தை சித்தார்த் இயக்குகிறார். படத்தின் கதையை பொறுத்தவரை, தங்கக் சந்தையை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திரைப்படம் மூலம் திரைத்துறையில் அடி எடுத்து வைப்பது, நான் கண்ட கனவு நனவாகியுள்ளது. இது ஒரு சிறிய தொடக்கமாக இருந்தாலும், எனக்கு மிகவும் ஸ்பெஷலானது" என்று அமலா சாஜி தனது அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
யார் இந்த அமலா ஷாஜி?
2001 ஆண்டு கேரள மாநிலத்தில் உள்ள திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்த அமலா ஷாஜி. சமூக வலைதள பக்கங்களில் தீவிர ஆர்வம் உடையவர். தொடர்ச்சியாக நடனம் ஆடியும், திரைப்பட வசனங்களுக்கு வாய் அசைத்து அதை அப்படியே சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவேற்றி வந்ததால் கொரோனா காலகட்டத்தில் இவருடைய சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்தது.
அதைத் தொடர்ந்து ட்ரெண்டிங் சினிமா பாடல்களுக்கு க்யூட்டான முகபாவனைகளுடன் (Cute Expressions) நடனமாடி ரீல்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிடுவதன் மூலம் இவர் புகழ்பெற்றார். தற்பொழுது இவரது அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் 4.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்கள் உள்ளனர்.
அமலா ஷாஜி எப்போது திரைப்படத்தில் நடிப்பார் என ஆவலோடு காத்துக் கொண்டிருந்த வேளையில், அவர்களது எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யக் கூடிய வகையில் திரைத்துறையில் அடியெடுத்து வைக்கும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவரே வெளியிட்டு இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.