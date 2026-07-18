'மகாராஜா'வில் எதார்த்த சண்டைக் காட்சிகள் அமைத்தோம் - தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அனல் அரசு பேட்டி
'மகாராஜா' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற மிரட்டலான சண்டைக் காட்சிகளுக்காக, சண்டை பயிற்சியாளர் அனல் அரசுக்கு 72- வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில் 'சிறந்த சண்டை பயிற்சியாளர்' (Best Action Direction) விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 18, 2026 at 10:50 PM IST
சென்னை: 'மகாராஜா' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றவை எதார்த்த சண்டைக் காட்சிகள்; விஜய் சேதுபதிக்கும், சண்டை கலைஞர்களுக்கும் பல காயங்கள் ஏற்பட்டதாக தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சண்டைப் பயிற்சியாளர் அனல் அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
'மகாராஜா' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற மிரட்டலான சண்டைக் காட்சிகளுக்காக, சண்டை பயிற்சியாளர் அனல் அரசுக்கு 72- வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில் 'சிறந்த சண்டை பயிற்சியாளர்' (Best Action Direction) விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் சண்டைப் பயிற்சியளர் அனல் அரசு, ஈடிவி பாரத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாக அளித்த பேட்டியில், "மகாராஜா மாதிரி ஒரு சிறப்பான திரைப்படத்தில் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் சிறந்த அனுபவமாக அமைந்தது. அப்படத்தில் வரக்கூடிய பெரும்பாலான சண்டைக் காட்சிகள் அனைத்துமே இயல்பானதாக கதை ஓட்டத்திலேயே அமைந்திருந்தது. இதில் நிறைய சிரமங்கள் இருந்தது; எதார்த்தமாக காட்சி அமைப்புகளை வைக்கும்போது பல்வேறு விதமான சவால்களும் உள்ளடங்கியிருந்தது.
காட்சிகளை உருவாக்கும் பொழுது கதாநாயகன் விஜய் சேதுபதிக்கும், சண்டை கலைஞர்களுக்கும் பல காயங்கள் ஏற்பட்டது. அதேநேரம் பெரிய அளவில் காயம் எதுவும் ஏற்படக் கூடாது என்பதில் அனைவரும் கவனத்துடன் இருந்தோம். 'மகாராஜா' திரைப்படத்தின் இயக்குனர் நித்திலனை பொருத்தமட்டில் கதையில் அழுத்தமான காட்சி அமைப்புகள் வைத்திருந்தார். அதேநேரம் சண்டைக் காட்சிகளும் இயல்பாகவே அமைய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்ததால், நானும் அதே நிலைப்பாட்டில் தான் இருந்தேன்.
அதேநேரம் படத்தின் வரையறையை மீறக்கூடாது என்பதில் நான் தெளிவாக இருந்தேன். விஜய் சேதுபதி போன்ற அனுபவம் மிக்க கதாநாயகனால் எங்களுடைய உழைப்புக் காட்சியில் பிரதிபலிப்பானது. எல்லாம் ஒரு சேர படத்தில் அமைந்தது. அதிலும் படத்தின் சண்டைக் காட்சிகளைப் பொருத்தமட்டில் தேவைப்படும் இடங்களில் பெரிய அரங்குகள் அமைத்தும், இயல்பாக சாதாரணமான இடங்களிலும் சண்டைக் காட்சிகளை எடுத்தோம். குறிப்பாக இத்தனை நாட்களுக்குள் எடுத்துவிட வேண்டும் என்கிற முடிவோடு காட்சிகள் எதையும் எடுக்கவில்லை. ஏனெனில் எதார்த்த சண்டைக் காட்சிகள் அப்படி எடுக்க முடியாது. அதனை தயாரிப்பாளரும் புரிந்துக் கொண்டார்.
தேசிய விருது அறிவித்த உடனேயே கதாநாயகன் விஜய் சேதுபதி, இயக்குநர் நித்திலன் மற்றும் தயாரிப்பாளர் ஆகியோர் தொலைபேசி வாயிலாகத் தொடர்புக் கொண்டு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர். அடுத்ததாக சண்டை வடிவமைப்பாளராக இந்தியில் ஷாருக்கானுடன் 'கிங்' திரைப்படத்திலும், தெலுங்கில் அட்லி, அல்லு அர்ஜுன் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் 'ராக்கா' திரைப்படத்திலும் மற்றும் தமிழில் 'பென்ஸ்' திரைப்படத்திலும் பணியாற்றி வருகிறேன். மேலும் சல்மான் கான் நடிப்பில் ஒரு திரைப்படத்திலும், 'வம்சி' இயக்கத்தில் ஒரு படத்திலும் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன்.
'பீனிக்ஸ்' படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநராக அடுத்த படத்திற்கான கதை எழுதுவதிலும் தற்பொழுது முனைப்புக் காட்டி வருகிறேன். கதை எழுதி முடிந்தவுடன் அந்தப் படத்தையும் நிச்சயம் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் விதத்தில் இயக்குவேன்" என்று நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.