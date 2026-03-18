'ஜனநாயகன்' படத்தை நீங்களும் பாருங்க... தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்பிய மறுதணிக்கை குழு
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் தவெக தலைவர் என்கிற முறையில் நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள இந்த திரைப்படம் வெளிவருவது ஏற்புடையதல்ல என்று தணிக்கை குழுவினர், தேர்தல் ஆணையத்திடம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : March 18, 2026 at 8:07 PM IST
சென்னை: விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தில் அதிக அரசியல் வசனங்கள் இருப்பதாக தணிக்கை மறுஆய்வுக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளதாகவும், படத்தை தேர்தல் ஆணையம் பார்க்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய்யின் கடைசி படம் என கருதப்படும் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் தணிக்கை சான்று பிரச்சனையால் இன்னும் வெளியாகாமல் இழுபறியில் உள்ளது.
முதலில் இப்படம், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, கடந்த ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. அந்த சமயத்தில் விஜய் அரசியல் களத்தில் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார். அதே நேரம் ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் தயாரிப்பின் 'பராசக்தி' திரைப்படமும் வெளியாக இருந்தது. இதனால், ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு திரையரங்கம் கிடைக்குமா? கிடைக்காதா? என விஜயின் ரசிகர்கள் கவலையில் இருந்தனர். ஆனால், கடைசி நிமிடம் வரை படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்று கிடைக்காததால் படம் வெளியாகவில்லை.
அதையடுத்து தணிக்கைச் சான்று கேட்டு படக்குழு நீதிமன்றம் சென்றது. அதற்கு எதிராக தணிக்கை வாரியமும் நீதிமன்றம் சென்றது. இதனால் இவ்விவகாரம் சினிமா வட்டாரத்திலும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரிதாக பேசப்பட்டது. ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு ஆதரவாக பல்வேறு திரையுலக பிரபலங்களும் அரசியல் பிரமுகர்களும் குரல் கொடுத்தனர். எதிராக பலரும் குரல் கொடுத்தனர்.
இத்தகைய சூழலில், இதுதொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம், உச்ச நீதிமன்றம் என மாறி மாறி நடந்த நிலையில் இறுதியாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கை படக்குழு வாபஸ் பெற்றது. ஒரு வழியாக படம் வெளியாகும் என விஜய் ரசிகர்கள் அவலுடம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். அதன் பின்பு படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் மறு தணிக்கைக்கு சமர்ப்பித்தது.
கடந்த 9ஆம் தேதி மறுதணிக்கை நடக்கும் என எதிர்பார்த்திருந்த வேளையில், தணிக்கை குழுவில் உள்ள ஒரு உறுப்பினருக்கு திடீரென உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் அன்றைய தினம், திரைப்படம் பார்வையிடல் ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ஒருவழியாக மறுதணிக்கை நேற்று (மார்ச் 17) மும்பையில் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் முழுமையாகத் திரையிடப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
இந்த படத்தை பார்த்த தணிக்கை குழுவினர், அடுத்த கட்டமாக தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள், இப்படத்தைப் பார்வையிடப் பரிந்துரை செய்துள்ளனர்.
ஏனெனில், படத்தில் அதிக இடங்களில் அரசியல் சார்ந்த வசனங்கள் இடம் பெற்றுள்ளதை தணிக்கை குழு சுட்டிகாட்டி உள்ளது. வரும் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால், நடிகர் விஜய், தவெக கட்சியின் தலைவர் என்கிற முறையில் படம் வெளிவருவது ஏற்புடையதல்ல என தணிக்கை குழுவினர், தேர்தல் ஆணையத்திடம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் அத்தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன.
ஜனவரி 9-ஆம் தேதியே வெளியாக வேண்டிய ஜனநாயகன் படம், தணிக்கை சிக்கல்களால் தள்ளிப்போன நிலையில், தற்போது மறுதணிக்கை பணிகள் முடிந்துள்ளதால், விரைவில் தணிக்கைச் சான்றிதழ் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அறிவிப்பை விஜய் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.