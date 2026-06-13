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‎ரவி மோகன் நடித்த 'கராத்தே பாபு'வின் முதல் சிங்கிள் பாடல் வெளியீடு

இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு இயக்கத்தில் ரவி மோகன் நடித்துள்ள ’கராத்தே பாபு’ திரைப்படம் பிரபல அரசியல்வாதியின் உண்மை கதை என கூறப்படுகிறது

'கராத்தே பாபு' திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடல் வெளியீடு
'கராத்தே பாபு' திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடல் வெளியீடு (FILM POSTERS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 11:56 AM IST

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சென்னை: ரவி மோகன் நடித்துள்ள ’கராத்தே பாபு’ திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் 'ராசாதி ராசா' இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு இயக்கத்தில் ரவி மோகன், தவ்தி ஜிவால், கே.எஸ்.ரவிக்குமார், சக்தி வாசு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘கராத்தே பாபு’. இப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் ‘ராசாதி ராசா’ பாடல் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்திற்கு சாம் சி.எஸ் இசையமைத்துள்ள நிலையில், 'ராசாதி ராசா' பாடலை மீனாட்சி இளையராஜா எழுதியுள்ளார்.

பிரபலமான அரசியல்வாதி ஒரு கடினமான காலகட்டத்தில் இருந்து மீண்டு வருவது போன்று பாடல் வரிகள் எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த பாடல் வெளியானது முதல் இணையத்தில் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

’டாடா’ திரைப்படம் வெற்றிக்கு பிறகு இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு ’கராத்தே பாபு’ படத்தை இயக்கியுள்ளார். இது பிரபல அரசியல்வாதியின் உண்மை கதை என கூறப்படும் நிலையில், பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் தமிழ்நாடு காவல் துறை முன்னாள் தலைமை இயக்குநர் சங்கர் ஜிவாலின் மகள் தவ்தி ஜிவால் இபடத்தில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகியுள்ளார்.

நடிகர் ரவி மோகனின் 34-வது திரைப்படமான ‘கராத்தே பாபு’ திரைப்படத்தை ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்த நிறுவனம் முன்னதாக ரவி மோகன் நடித்த அகிலன் மற்றும் பிரதர் ஆகிய படங்களை தயாரித்துள்ளது. மற்ற பாடல்கள் விரைவில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், ’கராத்தே பாபு’ திரைப்படம் வெகு விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இப்படம் குறித்து பேசிய இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு, "அரசியல்வாதிகள் குறித்து எத்தனையோ திரைப்படங்கள் வந்திருந்தாலும், அவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, உறவுகள், மற்றும் உணர்வுகள் குறித்து பெரிதாக திரையில் பேசப்படவில்லை.

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இந்த திரைப்படம் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரின் மற்றொரு பக்கம் குறித்து அலசுகிறது. உணர்வுப்பூர்வமான அரசியல் திரில்லராக 'கராத்தே பாபு' உருவாகி உள்ளது" என கூறினார்.

நடிகர் ரவி மோகன் கடைசியாக நடித்த படங்கள் ‘பராசக்தி’, ‘காதலிக்க நேரமில்லை’ ஆகியவை கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், கராத்தே பாபு திரைப்படம் அவரது திரை வாழ்வில் திருப்புமுனை ஏற்படுத்தும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

TAGGED:

RAVI MOHAN
கராத்தே பாபு
‎ரவி மோகன்
இயக்குநர் கணேஷ் பாபு
KARATHEY BABU FIRST SINGLE

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