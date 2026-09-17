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எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் பயோபிக்கில் ராஷ்மிகா - கிளாப் அடித்து தொடக்கி வைத்தார் கமல்ஹாசன்

‎மறைந்த எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் 110-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட பயோபிக் திரைப்படம் எடுக்கப்போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் பயோபிக் பட தொடக்க விழா
எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் பயோபிக் பட தொடக்க விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 11:49 AM IST

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சென்னை: எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் கேரக்டர் என்னால் முடியாது, ராஷ்மிகாவால் அது முடியும் என்று நடிகை ராஷ்மிகாவிற்கு, நடிகர் கமல்ஹாசன் அட்வைஸ் கொடுத்துள்ளார்.

மறைந்த இசைக் கலைஞர் ‎எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் 110-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட பிரம்மாண்டமான பயோபிக் திரைப்படம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‎இத்திரைப்படத்தில் எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியாக நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா நடிக்கவுள்ளார். இப்படத்தை கௌதம் தின்னனுரி இயக்க, அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். அல்லு அரவிந்த் தயாரிப்பில் இப்படம் உருவாகிறது.

தமிழில் பேசிய ராஷ்மிகா

இப்படத்தின் தொடக்க விழா நேற்று (செப்டம்பர் 16) நடைபெற்ற நிலையில், டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது. இத்திரைப்படத்தை நடிகர் கமல்ஹாசன் கிளாப் அடித்து தொடங்கி வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, ‎நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா தமிழில் பேசினார். அப்போது, “உங்கள் அனைவரின் முன்பும் பேசுவதற்கு இப்போது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. எனது மனதில் இப்போது இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃபீலிங்ஸ், கிராட்டிட்யூட் மட்டும்தான்.

நீங்கள் எல்லாரும் எங்களுடன் சேர்ந்து எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி அம்மாவின் இந்த முக்கியமான நாளை கொண்டாட வந்திருக்கிறீர்கள். மிக்க நன்றி. இந்த படத்தில் எனது சிறந்த நடிப்பை நான் வெளிப்படுத்துவேன்” என தெரிவித்தார்.

ராஷ்மிகாவால் அது முடியும்

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் கமல்ஹாசன், “இனி எந்த திரைப்படத்தையும் மற்றொரு மொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்து வெளியிட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத காலம் வந்துவிட்டது. நாம் அனைவரும் திராவிடக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருங்கிணைந்த குழுவாக இருக்கிறோம். இதில் எந்த தவறும் இல்லை. அதுதான் நமது நிலப்பரப்பின் இயல்பு. இன்றைய அரசியலை வைத்து உங்களை நீங்களே குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம். இசை அனைத்தையும் கடந்து மக்களை ஒன்றிணைக்கிறது.

எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமியின் இசை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும், குறிப்பாக தென்னிந்தியாவை இணைக்கும் பாலமாக இருந்தது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, சமஸ்கிருதம் என பல மொழிகளிலும் எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமியின் உச்சரிப்பு உன்னதமானது. அவ்வை சண்முகி கேரக்டர் என்னால் முடியும். ஆனால், எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி கேரக்டர் என்னால் முடியாது. அது ராஷ்மிகாவால் முடியும்” என்று கூறினார்.

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தொடர்ந்து, இசையமைப்பாளர் அனிருத் குறித்து பேசிய கமல்ஹாசன், “இயக்குநர் கே.பாலசந்தரின் ‘அரங்கேற்றம்’ மற்றும் கே. விஸ்வநாத்தின் ‘சங்கராபரணம்’ படங்கள் எப்படி அவர்கள் திரைப்பயணத்தின் திசையை மாற்றியதோ, அதேபோல் இந்த படம் அனிருத்தின் இசைப் பயணத்திற்கு ஒரு பெரும் திருப்புமுனையாக அமையும்.

சென்னை, பெங்களூரு, ஐதராபாத் என நாம் அனைவரும் ஒரே குடும்பம்தான். மொழி எல்லைகளைத் தாண்டி நமது படங்கள் வெற்றியடைய வேண்டிய காலம் இது. எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் புகழைப் போற்றும் விதமாக உருவாகும் இத்திரைப்படம் இந்திய சினிமா ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெருமைமிக்க படைப்பாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ACTOR KAMAL HAASAN
MS SUBBULAKSHMI BIOPIC
RASHMIKA MANDANNA
எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி பயோபிக்
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