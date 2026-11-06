’ஆதிபுருஷ்’ திரைப்பட வசூலை முறியடிக்க தவறிய ’ராமாயணா’ - முதல் நாள் நிலவரம் என்ன?
ராமாயணா திரைப்படம் கண்கவர் அனுபவம் என பிரபல இயக்குநர் ராஜமௌலி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் .
Published : November 6, 2026 at 12:52 PM IST
சென்னை: ராமாயணா திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் உலகளவில் ரூ.127 கோடி வசூலித்துள்ளது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’ராமாயணா ரைஸ் ஆஃப் ஏ லெஜண்ட்’ (Ramayana Rise Of a Legend). ராமாயணா புராணக் கதையை மையமாக ரூ.4000 கோடி பிரமாண்ட பட்ஜெட்டில் இந்த திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏ.ஆர்.ரகுமான், ஹாலிவுட் இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் சிம்மர் இருவரும் இணைந்து இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளனர். இந்த திரைப்படம் பல வருடங்களாக அபாரமான கிராஃபிக்ஸ் தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் உருவாக்கப்பட்ட ராமாயணா திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்நிலையில் ராமாயணா திரைப்படத்தில் நடிகர்கள் அசத்தலான நடிப்பு, மிரள வைக்கும் காட்சி அமைப்பு ஆகியவற்றால் படம் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
#Ramayana… the sheer scale of the film and the visuals on the big screen are spectacular to watch. Ranbir as Rama, especially from the Vanavasam onwards, is serene yet magnificent. Yash brings a menacing presence as Ravana, while Sai Pallavi is graceful as Sita. The pre-climax and climax… loved every bit of it. Congratulations @malhotra_namit, @niteshtiwari22 and the entire team on bringing such an ambitious vision so beautifully to the screen. 🙏— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 5, 2026
இயக்குநர் ராஜமௌலி பாராட்டு
இந்நிலையில் ராமாயணா திரைப்படத்தை பாராட்டி பிரபல இயக்குநர் ராஜமௌலி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “இந்த படத்தின் பிரமாண்டத்தை பெரிய திரையில் பார்ப்பதற்கு கண்கவர் அனுபவமாக உள்ளது. ராமராக நடித்துள்ள ரன்பீர், வனவாச காலத்தில் இருந்து அமைதியான, கம்பீரமான தோற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்.
ராவணனாக யாஷ் மிரட்டலான நடிப்பை வழங்கியுள்ளார். நடிகை சாய் பல்லவி மிகவும் நேர்த்தியாக காணப்படுகிறார். படத்தில் கிளைமாக்ஸ் முந்தைய காட்சி மற்றும் கிளைமாக்ஸ் காட்சி உள்ளிட்டவை ரசிக்கும்படியாக உள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில் ராமாயணா திரைப்படம் பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, முதல் நாளில் இந்திய அளவில் ரூ.64.85 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
முதல் நாள் வசூல் நிலவரம் என்ன?
இந்தியாவில் மொத்தம் 25,200 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, இந்த வசூல் கணக்கை அடைந்துள்ளது. இதில் ஹிந்தி மொழியில் அதிகபட்சமாக ரூ.47.50 கோடி 18,002 காட்சிகள் மூலம் பெற்றுள்ளது. தொடர்ந்து கன்னட மொழியில் 1,197 காட்சிகள் மூலம் ரூ.7 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. தெலுங்கில் 1,776 காட்சிகள் மூலம் ரூ.6 கோடியும், தமிழ் மொழியில் 2.60 கோடியும் வசூல் பெற்றுள்ளது.
இந்த திரைப்படம் வெளிநாட்டில் ரூ.50 கோடியை பெற்றுள்ள நிலையில் உலகளவில் முதல் நாளில் ரூ.127.50 கோடி வசூல் கணக்கை எட்டியுள்ளது. இதன் மூலம் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் மெகா ஹிட்டான துரந்தர் திரைப்பட முதல் நாள் வசூலை (ரூ.28 கோடி) முறியடித்துள்ளது.
அதே நேரத்தில் பிரபாஸ் நடித்த ஆதிபுருஷ் படத்தின் முதல் நாள் வசூலை ராமாயணா திரைப்படம் முறியடிக்க தவறியுள்ளது. பிரபாஸ் நடித்த ஆதிபுருஷ் திரைப்படம் முதல் நாளில் இந்திய அளவில் ரூ.103 கோடியை பெற்றது.
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இந்த வருடத்தில் வெளியான முதல் நாளில் அதிக வசூலை பெற்ற இந்தி திரைப்படங்கள் வரிசையில் 3-வது இடத்தை (ரூ.47.50 கோடி) ராமாயணா திரைப்படம் பெற்றுள்ளது. முதலிடத்தில் துரந்தர் 2 (ரூ.99.10 கோடி) த்ரிஷயம் 3 (ரூ.62 கோடி) 2வது இடத்தையும் பெற்றுள்ளது. இந்தியாவில் அதிக பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ராமாயணா திரைப்படம் டிக்கெட் முன்பதிவில் சாதனை படைத்தது. டிக்கெட் முன்பதிவில் உலகளவில் மட்டும் ரூ.200 கோடிக்கு மேல் வசூலை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.