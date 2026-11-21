'ராமாயணா' திரைப்படத்தின் அசர வைக்கும் வசூல் - ’புஷ்பா 2’ சாதனையை முறியடிக்குமா?
ராமாயணா திரைப்படம் உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்கள் பட்டியலில், 5-வது இடத்தை பிடித்துள்ள நிலையில், அல்லு அர்ஜூன் நடித்த ’புஷ்பா 2’ படத்தின் சாதனையை விரைவில் முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
Published : November 21, 2026 at 11:39 AM IST
சென்னை: ’ராமாயணா’ திரைப்படம் வெளியாகி 15 நாட்களில், ரூ.1,574.60 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் பிரமாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவான திரைப்படம் ’ராமாயணா தி ரைஸ் ஆஃப் தி லெஜண்ட்’. இரண்டு பாகங்களாக ராமாயணா திரைப்படம் புராணக் கதையை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பாகம் மட்டும் ரூ.2000 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த படத்தில் பிரபல இந்தி நடிகர் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும், நடிகர் யாஷ் ராவணனாகவும் நடித்துள்ளனர்.
கடந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியான ராமாயணா திரைப்படத்தில், கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் பிரம்மிப்பூட்டும் வகையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ராவணனாக யாஷ் அசத்தலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் விமர்சனங்களை பெற்றது.
மேலும் இந்த திரைப்படம் தற்போது வரை உலகளவில் வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது. ராமாயணா திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.1,574 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
இதில் இந்தியளவில் மட்டும், ரூ.1,051.60 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இந்த திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் இந்திய அளவில் ரூ.77.50 கோடி வசூலை பெற்றது. நேற்று (நவ.20) இந்தியாவில் 15,497 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், ரூ.19.45 கோடி வசூலை ஈட்டியுள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக ஹிந்தி மொழியில் ரூ.12 கோடியும், தமிழில் ரூ.1.10 கோடியும், மலையாளத்தில் ரூ.1.75 கோடியும், தெலுங்கில் ரூ.45 லட்சமும் வசூலை அடைந்துள்ளது.
டாப் 5 திரைப்படங்கள் பட்டியலில் ’ராமாயணா’
உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்கள் வரிசையில் ரன்வீர் சிங் நடித்த துரந்தர் (ரூ.1,307 கோடி) பட சாதனையை ராமாயணா திரைப்பரம் முறியடித்துள்ளது. தற்போது இந்த திரைப்படம் ரூ.1600 கோடி வசூலை நெருங்கி வரும் நிலையில், உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 5 படங்கள் பட்டியலில் இணைந்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் அமீர் கானின் ’தங்கல்’, ரன்வீர் சிங்கின் ’துரந்தர் 2’, பிரபாஸ் நடித்த ’பாகுபலி 2’ ஆகிய திரைப்படங்கள் முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளன.
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ராமாயணா திரைப்படம் வெளியான நாள் முதல் பாக்ஸ் ஆபிஸில் அசுரத்தனமான சாதனை படைத்து வரும் நிலையில், இந்த வார இறுதியில் அதிக வசூலை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக அல்லு அர்ஜூன் நடிப்பில் வெளியான ’புஷ்பா 2’ படத்தின் வசூல் (ரூ.1,742 கோடி) சாதனையை ராமாயணா முறியடிக்குமா என ரசிகர்கள் ஆவலாக உள்ளனர்.