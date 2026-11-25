ஆஸ்கர் விருது போட்டியில் ’ராமாயணா’ - சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பிரிவில் தேர்வு
இந்தாண்டு சிறந்த சர்வதேச திரைப்படத்திற்கான பிரிவில் மராத்திய திரைப்படமான ‘கோந்தல்' அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சந்தோஷ் திவாகர் இயக்கியுள்ள இந்த திரைப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 5:17 PM IST
ஹைதராபாத்: ரன்பீர் கபூர், யாஷ் நடித்துள்ள ’ராமாயணா’ திரைப்படம் ஆஸ்கர் விருதிற்கான பரிந்துரை பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், யாஷ், சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ராமாயணா தி ரைஸ் ஆஃப் தி லெஜண்ட் (Ramayana the rise of the legend). இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவில் 4000 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் இந்த புராணக் கதை இரண்டு பாகங்களாக உருவாகியுள்ளது.
முதல் பாகம் கடந்த 6 ஆம் தேதி பல்வேறு மொழிகளில் பிரமாண்டமாக வெளியானது. ஏ.ஆர்.ரகுமான் மற்றும் ஹாலிவுட் இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் சிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ள ராமாயணா திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. உலகளவில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூலையும் வாரி குவித்து வருகிறது. தற்போது வரை இந்த திரைப்படம் 1700 கோடி ருபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்து வருகிறது.
இந்த திரைப்படத்தின் கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் தத்ரூபமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரசிகர்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்றது. இந்த படத்திற்கு பிரபல ஹாலிவுட் கிராஃபிக்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'DNEG' கிராஃபிக்ஸ் (Visual Effects) வடிவமைத்துள்ளனர். முன்னதாக இந்த DNEG நிறுவனம் சிறந்த கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகளுக்காக எட்டு முறை ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்றுள்ளது. இந்த திரைப்படம் DUNE மற்றும் இண்டர்ஸ்டெல்லார் ஆகிய படங்களுக்கு விஷ்வல் எஃபெக்ட்ஸ் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், 99-வது ஆஸ்கர் விருதிற்கான சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பிரிவிற்கான இறுதி 20 திரைப்படங்கள் பட்டியலில் ராமாயணா இடம் பெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் இந்த பட்டியலில் ’project Hail Mary’, ’Disclosure Day’, ’The hunger games’, ’Moana’, ’Jumanju:Open world’, ’the Sheep detectives’ ’Godzilla Minus Zero’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் 20 படங்கள் கொண்ட பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளது.
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முன்னதாக ’Godzilla Minus One’ திரைப்படம் கடந்த முறை சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பிரிவில் ஆஸ்கர் விருது வென்றது. ஆஸ்கர் விருதிற்கு சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பிரிவில் இந்திய திரைப்படம் தேர்வு செய்யப்படுவது இது முதல் முறை அல்ல. முன்னதாக கடந்த 95வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழாவில், ராஜமௌலி இயக்கிய ஆர்.ஆர்.ஆர் இந்த பிரிவில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. தற்போது ராமாயணா திரைப்படம் ஆஸ்கர் விருது வெல்லுமா என ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
சிறந்த சர்வதேச திரைப்படத்திற்கான பிரிவில் இளையராஜா படம்
மேலும் இந்தாண்டு சிறந்த சர்வதேச திரைப்படத்திற்கான பிரிவில் மராத்திய திரைப்படமான ‘கோந்தல்' அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கோந்தல் திரைப்படத்தை சந்தோஷ் திவாகர் இயக்கியுள்ள நிலையில் இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். மேலும் 'ANGH' என்ற நாகாலாந்தில் பேசப்படும் கொன்யாக் மொழி திரைப்படம்,இந்த பிரிவில் இந்தியாவில் இருந்து இரண்டாவது திரைப்படமாக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.