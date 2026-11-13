8 நாட்களில் ரூ.1,000 கோடி வசூல் - பாகுபலி 2, ஆர்.ஆர்.ஆர் சாதனைகளை ஊதித் தள்ளிய 'ராமாயணா'
ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் நடித்த ராமாயணா திரைப்படம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த 11-வது இந்திய திரைப்படம் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 12:25 PM IST
சென்னை: ராமாயணா திரைப்படம் ரூ.1,000 கோடி வசூல் செய்து பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சின்னத்திரை முதல் வெள்ளித்திரை வரை பல்வேறு முறை கூறப்பட்ட புராணக் கதை ’ராமாயணா’. இந்நிலையில், நிதேஷ் திவாரி இயக்கியுள்ள ராமாயணா திரைப்படம், இதுவரை இல்லாத வகையில் இரண்டு பாகங்களாக, ரூ.4000 கோடி பொருட்செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ராமாயணா திரைப்படத்தில் ராமராக ரன்பீர் கபூர், ராவணனாக யாஷ், சீதையாக நடிகை சாய் பல்லவி மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர். இதன் முதல் பாகம் கடந்த 5 ஆம் தேதி வெளியான நிலையில், நடிகர்களின் அசத்தலான நடிப்பு, மற்றும் வியக்க வைக்கும் கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகளுடன் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. மேலும் நாளுக்கு நாள் வசூல் அதிகரித்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்து வருகிறது.
8 நாட்களில் ரூ.1,000 கோடி
இந்த நிலையில், வசூலில் மைல்கல்லாக பார்க்கப்படும் ரூ.1,000 கோடியை ராமாயணா திரைப்படம் 8 நாட்களில் கடந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ராமாயணா திரைப்படம் 8 நாட்களில் இந்திய அளவில் ரூ.653.41 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. உலகளவில் ரூ.1,033 கோடியை கடந்துள்ளது.
மேலும் ராமாயணா திரைப்படம் வெளியாகி 8-வது நாளான நேற்று இந்தியாவில் ரூ.35.90 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. இதில் இந்தி மொழியில் 16,970 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, ரூ.30.24 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. இரண்டாவதாக கன்னட மொழியில் 828 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, ரூ.2.51 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. அதே நேரத்தில் தமிழ் மொழியில் ரூ.1.59 கோடியும், தெலுங்கு மொழியில் ரூ.1.56 கோடி வசூலையும் பெற்றுள்ளது. இந்த படம் வெளியான முதல் நாளில் ரூ.128 கோடி வசூலை பெற்றது.
தொடர்ந்து நான்கு நாட்களில் உலகளவில் ரூ.507 கோடி வசூல் கணக்கை அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் ராமாயணா திரைப்படம் ரூ.1,000 கோடி வசூல் செய்த 11-வது இந்திய திரைப்படம் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்த படம் 8 நாட்களில் ஆயிரம் கோடி வசூல் கணக்கை எட்டிய நிலையில், இந்த மைல்கல்லை அதிவேகமாக எட்டிய 3-வது இந்திய திரைப்படம் என்ற சாதனையை தன்வசப்படுத்தியுள்ளது.
பாகுபலி 2, ஆர்.ஆர்.ஆர். பட சாதனை முறியடிப்பு
இந்த வரிசையில் முதல் இரண்டு இடங்களில் ’துரந்தர்’ மற்றும் ’புஷ்பா 2’ ஆகிய திரைப்படங்கள் உள்ளன. ராமாயணா படத்தை தொடர்ந்து பாகுபலி 2 (10 நாட்கள்), ஆர்.ஆர்.ஆர் (16 நாட்கள்), கே.ஜி.எஃப் 2 (18 நாட்கள்) ஆயிரம் கோடி ரூபாயை கடந்தன.
ரூ.1,000 கோடி வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்கள்
|திரைப்படம்
|மொத்த வசூல்
|தங்கல் (2016)
|ரூ.2,070 கோடி
|துரந்தர் 2 (2026)
|ரூ.1,813 கோடி
|பாகுபலி 2 (2017)
|ரூ.1,788 கோடி
|புஷ்பா 2 (2024)
|ரூ.1,742 கோடி
|துரந்தர் (2025)
|ரூ.1,307 கோடி
|ஆர்.ஆர்.ஆர் (2022)
|ரூ.1,230 கோடி
|கே.ஜி.எஃப் 2 (2022)
|ரூ.1,215 கோடி
|ஜவான் (2023)
|ரூ.1,160 கோடி
|பதான் (2023)
|ரூ.1,055 கோடி
|கல்கி 2898 AD (2024)
|ரூ.1,042 கோடி
|ராமாயணா (2026)
|ரூ.1,036 கோடி