வெறும் 7 நாட்களில் ‘ஜெயிலர் 2’ வசூலை முறியடித்த ‘ராமாயணா’ - இதுவரை ரூ. 934 கோடி வசூல் செய்து சாதனை
ரன்பீர் கபூர் நடித்த ’ராமாயணா’ திரைப்படம், இந்திய சினிமாவில் வெளியான முதல் வாரத்தில் அதிக வசூல் செய்த படங்கள் வரிசையில் 3-ஆவது இடம் பிடித்துள்ளது
Published : November 12, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 4:01 PM IST
சென்னை: ராமாயணா திரைப்படம் வெளியான 7 நாட்களில் ரூ. 934 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ், ரகுல் ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘ராமாயணா’. புராணக் கதையான ராமாயணா 2 பாகங்களாக உருவாகி வருகிறது. முதல் பாகம் கடந்த 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. கிட்டதட்ட 2,000 கோடி ரூபாய் செலவில், 'ராமாயணா’ திரைப்படத்தின் முதல் பாகம், தத்ரூபமான கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகளுடன், கண்களை கவரும் பிரமாண்ட காட்சி அமைப்புடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் சாக்னில்க் சினிமா வர்த்தக இணையதளம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இந்திய அளவில் ரூ. 64.85 கோடி வசூலை பெற்றது. தொடர்ந்து நல்ல விமர்சனங்கள் வெளியானதால், சினிமா ரசிகர்களுக்கு படம் பார்க்கும் ஆர்வம் அதிகரித்தது. இதனால் நாளுக்கு நாள் வசூல் அதிகரித்து, பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்து வருகிறது. சாக்னில்க் தரவுகளின்படி, 7 நாட்களில் இந்திய அளவில் ரூ. 611.05 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. வெளிநாடுகளில் ரூ. 323.50 கோடி வசூல் கணக்கை அடைந்துள்ளது.
‘ஜெயிலர் 2’ வசூல் முறியடிப்பு
மேலும் உலக அளவில் ரூ. 934.55 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் இந்திய சினிமாவில் வெளியான முதல் வாரத்தில் அதிக வசூல் செய்த படங்கள் வரிசையில் 3-ஆவது இடம்பிடித்துள்ளது. முதலிடத்தில் அல்லு அர்ஜூன் நடித்த புஷ்பா 2 திரைப்படம் ரூ. 1,012 கோடி வசூலுடன் உள்ளது.
இரண்டாவது இடத்தை துரந்தர் 2 திரைப்படம் (ரூ. 1,006.50 கோடி) பிடித்துள்ளது. மேலும் ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் ஒட்டுமொத்த வசூல் சாதனையை ராமாயணா திரைப்படம் 7 நாட்களில் முறியடித்துள்ளது.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் இதுவரை உலகளவில் ரூ. 830.30 கோடி வசூல் கணக்கை அடைந்துள்ளது. இந்தியளவில் ரூ.553.31 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. மேலும் ரன்பீர் கபூர் திரை வாழ்வில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படங்கள் வரிசையில் ’அனிமல்’ (Animal) படத்தை பின்னுக்கு தள்ளி ராமாயணா முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
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ராமாயணா திரைப்படம் வெளியாகி நேற்று 7-ஆவது நாளில் ஹிந்தி மொழியில் ரூ.58 கோடியும், கன்னட மொழியில் ரூ. 4.50 கோடியும், தெலுங்கு மொழியில் ரூ. 2.75 கோடியும், தமிழ் மொழியில் ரூ. 2.65 கோடி வசூலும் பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில் ராமாயணா திரைப்படம் 1,000 கோடி ரூபாய் வசூல் என்ற மாபெரும் மைல்கல்லை நெருங்கி வருகிறது.
முதல் பாகம் ரூ. 2,000 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், படக்குழு மேலும் அதிகமான வசூலை பெறும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளது. இன்று தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து வேலை நாளாக இருப்பினும், ராமாயணா திரைப்படம் டிக்கெட் முன்பதிவில், இந்திய அளவில் ரூ. 26.66 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.