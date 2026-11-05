‘ராமாயணா’ ஆன்லைன் விமர்சனம்: ராவணனாக மிரட்டிய யாஷ்; சீதைக்கு திரையில் உயிர்கொடுத்த சாய் பல்லவி
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ராமாயணா புராணக் கதையின் இரண்டு பாகமும் கிட்டதட்ட ரூ. 4,000 கோடி பொருட்செலவில் உருவாகியுள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 10:40 AM IST
சென்னை: இந்திய சினிமா வரலாற்றில் சுமார் ரூ. 4,000 பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள ’ராமாயணா’ திரைப்படம் இன்று வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ‘ராமாயணா’ புராணக் கதை இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முதல் பாகம் ’ராமாயணா - தி ரைஸ் ஆஃப் லெஜண்ட்’ இன்று உலகம் முழுவதும் பல்வேறு மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது. இந்த புராணக் கதையில் நடிகர் ரன்பீர் கபூர் ராமனாகவும், நடிகை சாய் பல்லவி சீதையாகவும், நடிகர் யாஷ் ராவணனனாகவும் நடித்துள்ளனர்.
ராமாயணா திரைப்படத்தின் இரண்டு பாகமும் கிட்டதட்ட சுமார் ரூ. 4,000 கோடி பொருட்செலவில் உருவாகியுள்ளது. இந்த பிரமாண்ட திரைப்படத்திற்கு இசையமப்பாளர் ஏ.ஆர். ரகுமான் மற்றும் ஹான்ஸ் சிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர். இந்நிலையில், ’ராமாயணா தி ரைஸ் ஆஃப் லெஜண்ட்’ திரைப்படம் இன்று காலை வெளியானது முதல் ஆன்லைனில் அசத்தலான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
தரமான படைப்பு
எக்ஸ் தளத்தில் ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீதர் வெளியிட்டுள்ள ராமாயணா விமர்சனத்தில், “ராமாயணா திரைப்படக்குழுவின் மெனக்கெடலை பாராட்ட வேண்டும். இந்த திரைப்படத்திற்கு திரையரங்க அனுபவங்களில் உச்சம் என்று கூறலாம். குறிப்பாக, முதல் 30 நிமிடம் அசத்தலாக உள்ளது.
#Ramayana (Tamil) 4/5 What an effort from the team👍 Theatrical experience at its peak .. First 30 mints is 🔥🔥🔥 with an awesome @TheNameIsYash as Ravana .. The making & lip sync is commendable and the graphics are top class. Def a one time watch 👍 #RanbirKapoor @Sai_Pallavi92— sridevi sreedhar (@sridevisreedhar) November 4, 2026
அதுவும் ராவணனாக நடிகர் யாஷின் நடிப்பு அருமையாக உள்ளது. படத்தின் மேக்கிங் மற்றும் மொழிக்கு தகுந்த உச்சரிப்பும் (Lip sync) பாராட்டப்பட வேண்டும். அவசியம் ஒருமுறை திரையரங்குகளில் பார்க்கலாம்” என தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல் ஆன்லைன் விமர்சகர் சுகுமார் ஸ்ரீனிவாசன் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “ராமாயணா திரைப்படக்குழுவினர், ஹாலிவுட் சினிமாவிற்கு நிகரான கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகளை படத்தில் உருவாக்கியுள்ளனர். இந்திய சினிமாவே பெருமைப்பட வேண்டிய அற்புதமான படைப்பு.
அறிமுக காட்சிகள் அபாரம்
ஜடாயு ஆக்ஷன் காட்சி; ராவணன் அறிமுக காட்சி, படம் முடிந்த பிறகு போஸ்ட் கிரெடிட் காட்சிகள் ஆகியவை படத்தின் சிறப்பம்சங்கள். சிறப்பான காட்சியமைப்பிற்கு நாம் ஹாலிவுட் சினிமாவை பாராட்டுகிறோம்.
#Ramayana delivers top-quality VFX on par with Hollywood standards👌💯 A stunning visual spectacle that Indian cinema should be proud of🤝 Major Highlights: ‣ Jatayu Sequence ‣ Raavana's Introduction ‣ Post-Credit We celebrate Hollywood movies for their visual brilliance but when Indian cinema delivers the same global standards, we must appreciate and support it 👍 #Ramayana is an experience we shouldn't miss in theatres🎬— Sugumar Srinivasan (@Sugumar_Tweetz) November 4, 2026
அதேபோன்று இந்திய சினிமாவில் உலகளாவிய தரத்தில் காட்சியமைப்பை வழங்கியிருப்பதை நாம் பாராட்ட வேண்டும். ராமாயணா திரைப்படம் நாம் திரையரங்கில் தவறவிடக்கூடாத அனுபவம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
படத்தில் மைனஸ் என்ன?
ராமாயணா திரைப்படம் டிராமா போன்று உள்ளதாக ஆன்லைன் விமர்சகர் கிறிஸ்டோஃபர் கனகராஜ் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், ராமாயணா ஒரு ‘டிராமா’யணா என விமர்சித்துள்ளார்.
#Ramayana - ‘Drama’yana!! Highlights : Outstanding VFX, Making,Terrific Yash Episodes & Jatayu Seq ! Music, Ranbir, Ram-Sita Emotions, Unexciting Story/Drama, Lengthy Runtime are drawbacks. AVERAGE!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 5, 2026
மேலும், “அசத்தலான கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள், மேக்கிங், யாஷ் நடிப்பு மற்றும் ஜடாயு ஆக்ஷன் காட்சி ஆகியவை சிறப்பாக உள்ளது. அதே நேரத்தில் படத்தில் ஏ.ஆர். ரகுமானின் இசை, ராமர் சீதை கெமிஸ்ட்ரி, திரைக்கதை ஆகியவை படத்தின் மைனஸ். மொத்தத்தில் ராமாயணா சுமாரான திரைப்படம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
நடிப்பில் அசத்திய கதாபாத்திரங்கள்
சினிமா விமர்சகர் ரமேஷ் பாலா வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், ”ராமராக ரன்பீர் கபூர் அற்புதமாக நடிப்பை வழங்கியுள்ளார். ராமராக அவரது அமைதி, உணர்ச்சி, மற்றும் தெய்வீகம் ஆகியவை அசாதாரணமாக உள்ளது.
#Ramayana ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) : #RanbirKapoor delivers a TRULY MAGNIFICENT PERFORMANCE! 🔥🔥 The grace, calmness, emotional depth and divine aura he brings to Lord Rama are simply EXTRAORDINARY! ❤️🙏 Every expression, every dialogue and every emotion reflects his dedication to the character. One of the FINEST performances of his career! 👏 #Ramayana is a LANDMARK film for Ranbir Kapoor! 🏹— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 4, 2026
அனைத்து காட்சிகளிலும் நடிப்பு, உரையாடல் அவரது அர்ப்பணிப்பை காட்டுகிறது. அவரது சினிமா வாழ்க்கையில் சிறந்த கதாபாத்திரங்களில் ஒன்று” என கூறியுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: 'ஜெயிலர் 2' ஓடிடி ரிலீஸ் - 30 நிமிட கூடுதல் காட்சிகள் இடம்பெறுமா? ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு
ராமாயணா படம் பார்த்த ஊடகவியலாளர் கார்த்திக் கிருஷ்ணா வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “ராமாயணா திரைப்படம் ஒரு ஆச்சர்யம். குறிப்பாக ஏஐ தொழில்நுட்ப உதவியுடன் தமிழ் மொழி உச்சரிப்பு சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
#RamayanaMovie was a surprise.. Particularly with the help of ai, they have nailed the Tamil lip sync perfectly.. Top production values and cg saves the movie which has a story we all know by heart.. Worth a big screen experience.. 3d was good too.. Full review in channel tomo #kakistalkies— Karthick Krishna (@karthickkrishna) November 4, 2026
தயாரிப்பு மற்றும் கிராஃக்ஸ் காட்சிகள் படத்தை பெரியளவில் காப்பாற்றியுள்ளது. கண்டிப்பாக திரையரங்கில் அசத்தலான அனுபவத்தை வழங்கும். படத்தின் 3டி தொழில்நுட்ப காட்சிகளும் சிறப்பாக உள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார்.