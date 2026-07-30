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ராவணனாக மிரட்டும் நடிகர் யாஷ் - ’ராமாயணா’ படத்தின் பிரமாண்ட டிரெய்லர் வெளியீடு

ரன்பீர் கபூர், யாஷ், சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’ராமாயணா’ படத்தின் முதல் பாகம் வரும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பல்வேறு மொழிகளில் வெளியாகிறது.

ராமாயணா படத்தில் யாஷ்
ராமாயணா படத்தில் யாஷ் (Screen grab/ World Of Ramayana)
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By ANI

Published : July 30, 2026 at 10:57 AM IST

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சென்னை: 'ராமாயணா' பாகம் 1 படத்தின் பிரமாண்டமான டிரெய்லர் இன்று காலை வெளியாகியுள்ளது.

"உன் புதிய அரசன்” என்ற வசனத்துடன் இந்த டிரெய்லரில் யாஷ் அறிமுகமாகிறார். தனது கட்டுமஸ்தான உடலுடனும், ஆக்ரோஷமான வசனம் பேசுவது மூலமாக ராவணனாக யாஷ் மிரட்டுகிறார். பின்னர் அமைதியான குணம் கொண்ட ராமர் கதாபாத்திரத்தில் ரன்பீர் கபூர், சீதை கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சாய் பல்லவி ஆகியோர் டிரெய்லரில் கவனம் பெறுகின்றனர். மேலும் இராவணனின் சகோதரியாக சூர்ப்பனகை கதாபாத்திரத்தில் ரகுல் ப்ரீத் சிங், நடிகர் விவேக் ஓபராய் ஆகியோர் டிரெய்லரில் தோன்றியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து புராண காலத்து அரண்மனை, ராட்சச கதாபாத்திரங்கள் ஆகியவை அசத்தலான கிராஃபிக்ஸ் மூலம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. Inception, Interstellar உள்ளிட்ட 8 படங்களுக்கு ஆஸ்கர் விருது வென்றுள்ள DNEG விஷ்வல் எபக்ட்ஸ் (Visual Effects) நிறுவனம் ராமாயணா படத்தின் கிராஃபிக்ஸ் பணிகளை கையாண்டுள்ளது.

மேலும் இந்த டிரெய்லரின் பிரமாண்டத்திற்கு ஏற்ப ஹான்ஸ் சிம்மர் மற்றும் ஏ.ஆர்.ரகுமார் ஆகியோரது பின்னணி இசை அமைந்துள்ளது. இந்த டிரெய்லர் இன்று (ஜூலை 30) காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வெளியாகும் என அறிவித்திருந்த நிலையில், அதன்படி அதிகாலை 4 மணிக்கு வெளியானது. இந்த டிரெய்லர் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

’தங்கல்’ திரைப்பட புகழ் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் பிரைம் ஃபோகஸ் ஸ்டுடியோஸ் (Prime Focus Studios) தயாரிப்பில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ், ரகுல் ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்ட நட்சத்திர பட்டாளங்கள் நடித்து வரும் புராண திரைப்படம் 'ராமாயணா'. இந்த திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ராமாயணா படத்தில் ரன்பீர் கபூர், யாஷ்
ராமாயணா படத்தில் ரன்பீர் கபூர், யாஷ் (ANI)

மேலும் இந்த படத்தில் நடிகர் சன்னி தியோல் அனுமன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். 835 கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்படும் ராமாயணா திரைப்படம், இந்திய திரைப்பட வரலாற்றில் அதிக பொருட்செலவில் உருவாக்கப்படும் திரைப்படமாகும். முன்னதாக அதிக பொருட்செலவில் தயாரிக்கப்பட்ட படமாக ’கல்கி 2898 AD’ திரைப்படம் இருந்தது.

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’ராமாயணா’ திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் உருவாகியுள்ளது. கடந்த வருடம் ஜூலை மாதம் முதல் பாகத்தின் க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியான நிலையில், இன்று டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தின் முதல் பாகம் 2026ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியாகும் நிலையில், இரண்டாம் பாகம் அடுத்த 2027ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியாகிறது.

TAGGED:

RAMAYANA TRAILER
ராமாயணா டிரெய்லர்
RANBIR KAPOOR
YASH AS RAAVAN
RAMAYANA PART 1 TRAILER

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