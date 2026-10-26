'ராமாயணா' திரைப்படமும், 'மங்கள் ரங்' பாடலும் - ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் சூஃபி இசையால் எழும் விமர்சனங்கள்
'ராமாயணா' போன்ற இதிகாசத்தை மையமாகக் கொண்ட இத்திரைப்படத்தில் பாரம்பரிய இந்திய இசைக் கருவிகளுக்கும், சமஸ்கிருத மொழிக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளித்திருக்கலாம் என பல்வேறு தரப்பினரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 26, 2026 at 4:18 PM IST
சென்னை: 'ராமாயணா' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் 'மங்கள் ரங்' பாடலில் உள்ள சூஃபி இசையால் சமூக வலைத்தளங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இயக்குநர் நிதிஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் உள்ளிட்ட திரைப்பட்டாளங்கள் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ராமாயணா'. அதிக பொருட்செலவில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், ஹான்ஸ் சிம்மர் ஆகியோர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர். இந்தி, கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஆங்கிலம் ஆகிய ஆறு மொழிகளில் 'பான் இந்தியா' திரைப்படமாக 'ராமாயணா' உருவாகியுள்ளது.
ராமராக ரன்பீர் கபூரும், சீதையாக சாய் பல்லவியும், ராவணனாக யாஷும் நடித்துள்ளதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையின் வெளியீடாக வரும் நவம்பர் 05- ஆம் தேதி 'ராமாயணா' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், 'ராமாயணா' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழா, கடந்த அக்.22- ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், யாஷ், நடிகை சாய் பல்லவி, ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் மற்றும் படக்குழுவினர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, 'ராமாயணா' திரைப்படத்தின் பாடல்களை ஒவ்வொன்றாக வெளியீட்டு வருகிறது படக்குழு. அந்த வகையில், 'மங்கள் ரங்' பாடல் நேற்று (அக்.25) வெளியானது. இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ள இப்பாடலை அர்ஜித் சிங் மற்றும் ஷ்ரேயா கோஷல் ஆகியோர் இணைந்து பாடியுள்ளனர். இந்த 'மங்கள் ரங்' பாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளபோதிலும், விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளது.
ராமர் மற்றும் சீதையின் திருமணக் கொண்டாட்டத்தையும், அவர்களின் புனிதமான உறவையும் மையமாகக் கொண்டு இந்த 'மங்கள் ரங்' பாடல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பாடல் யூடியூப் பக்கத்தில் 18 மில்லியன் பார்வையாளர்களைக் கடந்துள்ளது.
'மங்கள் ரங்' பாடலில் சூஃபி இசை
'மங்கள் ரங்' பாடலில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் சூஃபி (Sufi) இசையில் உள்ள கவ்வாலி (Qawwali) இசை வகையை பயன்படுத்தியுள்ளது விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. 'ராமாயணா' போன்ற இதிகாசத்தை மையமாகக் கொண்ட இத்திரைப்படத்தில் பாரம்பரிய இந்திய இசைக் கருவிகளுக்கும், சமஸ்கிருத மொழிக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளித்திருக்கலாம் என பல்வேறு தரப்பினரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
அதேபோல், ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் முந்தைய பாடல்களின் இசை சாயல் இப்பாடலிலும் உள்ளதாக ஒரு சிலர் விமர்சித்துள்ளனர். 'ராமாயணா திரைப்படத்திற்கு இந்த இசை பொருத்தமாக இல்லை' என்ற கருத்துகளும் சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. சில ரசிகர்கள் படத்தின் இசையமைப்பாளர் தேர்வு குறித்தும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
சூஃபி இசை என்பது இஸ்லாமிய ஆன்மீகத்துடன் தொடர்புடைய பக்தி இசை வடிவமாகும்.