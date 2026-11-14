தனுஷ், சாய் பல்லவியின் மிரட்டல் ஆக்ஷன் காட்சிகள் - ’ஓம்’ திரைப்பட டிரெய்லர் வெளியீடு
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ஓம் திரைப்படம் செம்மரக் கடத்தலை மையமாக கொண்டும், திருப்பதி மற்றும் திருவண்ணாமலை பகுதிகளை கதைக்களமாக கொண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 8:55 AM IST
சென்னை: ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்திலும் நடிகர் தனுஷ், மம்முட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘ஓம்’. சாய் அபயங்கர் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படம் வரும் 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
முன்னதாக படத்தின் 2 பாடல்கள், டீசர், மற்றும் சாய்பல்லவியின் கதாபாத்திர அறிமுக வீடியோக்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன.
இந்நிலையில், ’ஓம்’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் நேற்று மாலை 7 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தாமதமாக இரவு 11.30 மணிக்கு டிரெய்லர் வெளியானது. தொழில்நுட்பட கோளாறு காரணமாக டிரெய்லர் வெளியீட்டில் தாமதம் ஏற்பட்டதாக படக்குழு தெரிவித்தது.
ஓம் படத்தின் டிரெய்லரை பொறுத்தவரை 3 நிமிடங்கள், ஆக்ஷன் காட்சிகள் கலந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. செம்மரக் கடத்தலை மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், திருப்பதி மற்றும் திருவண்ணாமலை பகுதிகளை இந்த படம் களமாக கொண்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு, ஆந்திர காவல்துறை சார்பில் செம்மரக் கடத்தலை தடுக்க சிறப்பு குழு உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த குழுவில் சிறப்பு அதிகாரியாக தனுஷ் வருகிறார்.
அதே போல் ரெட் ஹில்ஸ் கார்த்திகேயன் என்னும் செம்மரக் கடத்தலில் ஈடுபடும் கேங்ஸ்டராக மம்மூட்டி நடித்துள்ளார். இவர்கள் மத்தியில் செம்மரக் கடத்தலை தடுக்கும் துடிப்பான போலீஸ் அதிகாரியாக சாய் பல்லவி நடித்துள்ளார். தனுஷ் மம்மூட்டிக்கு ஆதரவாக மாறுகிறாரா அல்லது அவரை கைது செய்கிறாரா என கதையை யூகிக்க முடியாத வகையில் விறுவிறுப்பாக டிரெய்லர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் ’எந்த சூழ்நிலையிலும் எவன் ஒருவன் தப்பு செய்யாமல் இருக்கானோ அவன் தான் நல்ல மனுஷன்’ போன்ற வசனங்கள் டிரெய்லரின் கவனம் பெறுகிறது. அதே போல் சாய் அபயங்கர் பின்னணி இசை டிரெய்லருக்கு பலம் சேர்க்கிறது. அடுத்த வாரம் ஓம் திரைப்படம் திரைக்கு வரும் நிலையில், டிரெய்லர் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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நேற்று இரவு 7 மணிக்கு டிரெய்லர் வெளியீடு என அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததால், அதனை காண்பதற்காக ஏராளமான தனுஷ் ரசிகர்கள் ரோகிணி திரையரங்கின் முன்பு குவிந்தனர். இந்நிலையில் டிரெய்லர் தாமதமாக வெளியானதால், நீண்ட நேரமாகக் காத்திருந்த ரசிகர்களிடம் தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தினர் மன்னிப்புக் கோரினர்.