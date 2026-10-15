’ஜெயிலர் 2’ ஆன்லைன் விமர்சனம்: ரஜினிகாந்தின் தரமான சம்பவம்; பின்னணி இசையில் மிரட்டிய அனிருத்
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் தெறிக்கும் இடைவேளை காட்சி, ரஜினிகாந்தின் பில்டப் லுக் மற்றும் அனிருத்தின் மிரட்டலான பின்னணி இசையுடன் மாஸான வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
Published : October 15, 2026 at 9:33 AM IST
சென்னை: சினிமா ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் இன்று வெளியாகி ஆன்லைனில் அசத்தலான திரைப்படம் என நல்ல விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
ரசிகர்களுக்கு விருந்து
’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் கிறிஸ்டோஃபர் கனகராஜ் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஜெயிலர் 2 முதல் பாதியில் சூப்பர்ஸ்டார் டைட்டில் கார்டு, நெல்சனின் செதுக்கிய காமெடி காட்சிகள் முழுவதும் சிறப்பாக உள்ளது. இடைவேளை வரை விறுவிறுப்பாக அமைந்துள்ளது. இரண்டாம் பாதியை பொறுத்தவரை ஜெயிலர் ஜெயிச்சிட்டார். கலகலப்பான முதல் பாதி, கொஞ்சம் குறைவான இரண்டாம் பாதி” என கூறியுள்ளார்.
ஜெயிலர் - ஜெயிச்சிட்டார் 🏆 Kalakalapana 1st Hlf & Konjam Kammiyaana 2nd Hlf! #Jailer2— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) October 15, 2026
அதேபோல் மூவிஸ் சிங்கப்பூர் என்ற தனியார் ஊடக நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள ஜெயிலர் 2 விமர்சனத்தில், “ஜெயிலர் 2 ரஜினிகாந்தின் கம்பேக். கோலிவுட்டில் இரண்டாம் பாகம் திரைப்படம் ஹிட்டாகாது என்ற சாபத்தை இந்த படம் உடைத்துள்ளது. நாம் அனைவரும் பார்க்க காத்துக் கொண்டிருந்த மாஸ் ரஜினிகாந்தாக இந்த படத்தில் உள்ளார்.
ரஜினியின் மாஸ் பொழுதுபோக்கு
முழுமையான மாஸ் பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். ஹீரோ பில்டப் காட்சிகள், சிலிர்ப்பூட்டும் காட்சிகள், நெல்சனின் நகைச்சுவை காட்சிகள் படத்தில் சிறப்பாக உள்ளது. அனிருத் மறுபடியும் ரஜினிகாந்திற்கு அசத்தலான பின்னணி இசையை வழங்கியுள்ளார்.
#Jailer2 – #SuperstarRajinikanth REDEFINED COMEBACK ❤️🔥 & breaks Kollywood’s sequel curse with a proper direct continuation story THIS IS THE MASS #RAJINIKANTH MOVIE WE’VE BEEN WAITING FOR💥👑 Complete mass film. Complete theatrical entertainer🔥🔥🔥 Great elevations, superb staging with lots of epic goosebumps mass sequences 💥🔥 coupled with good emotions and laced with #Nelson’s forte great comedy😂🔥 #Anirudh once again lit 🔥 it with his resounding musical score for #Thalaivar ❤️🔥👑— Movies Singapore (@MoviesSingapore) October 15, 2026
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் குறித்து தனியார் சினிமா எக்ஸ் தள பக்கம் ஒன்றில் வெளியிடப்பட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “நெல்சன் மற்றும் சூப்பர்ஸ்டாருக்கு இப்படம் கம்பேக். நெல்சனுக்கு உரித்தான நகைச்சுவை காட்சிகள், சிறப்பான திரைக்கதை, ரசிகர்களை பரவசமூட்டும் கேமியோ காட்சிகள், மற்றும் அனிருத்தின் பின்னணி இசை ஆகியவற்றுடன் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் அசத்தலாக உள்ளது.
இரண்டாம் பாதி திரைக்கதை சற்று தொய்வு ஏற்படும் நிலையில், கிளைமாக்ஸ் தியேட்டரில் பார்க்க சிறப்பான அனுபவமாக இருக்கும். இப்படம் தமிழ் சினிமாவில் பெரும் வெற்றி பெறும்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
#Jailer2 REVIEW: NELSON & SUPERSTAR ARE BACK IN BUSINESS! Trademark Nelson humour, smart screenplay, electrifying elevations and Anirudh’s monstrous BGM set the screen on fire. The second half takes a little time to settle, but that CLIMAX? ABSOLUTE THEATRE CHAOS💥 INDUSTRY HIT LOADING!!!!!— Lets OTT x CINEMA (@LetsOTTxCinema) October 15, 2026
நிரூபித்துவிட்டார் அனிருத்
அதேபோல், ரஜினிகாந்த் திரைப்படம் குறித்து கார்த்திக் என்பவர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “சமீப காலத்தில் இந்தியாவின் சிறந்த கமர்ஷியல் இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார். ரஜினிகாந்த் ஒரு வசீகரமான ஆளுமை. ஜெயிலர் 2 படத்தை பலமுறை பார்க்கலாம். ரஜினிகாந்திற்கு இந்த யுகத்தில் அனிருத் தான் சிறந்த இசையமைப்பாளர் என்று நிரூபித்துவிட்டார்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
Probably @Nelsondilpkumar is the best commercial director in India recent time. I mean The BEST And #Thalaivar …..The charisma warehouse 🔥🔥🔥🔥🔥 #Jailer2 . This movie is easily multiple watch . Ani probably the best music director for #Thalaivar movie in this era— Karthik (@meet_tk) October 15, 2026
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் குறித்து வெங்கி ரிவியூஸ் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள விமர்சனத்தில், “ஜெயிலர் 2 முதல் சிறப்பாகவும், இரண்டாம் பாதி சுமாராகவும் உள்ள வணிக ரீதியிலான பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். நெல்சனுக்கு உரித்தான நகைச்சுவை காட்சிகள், சூப்பர்ஸ்டார் பில்டப் காட்சிகள், அனிருத் பின்னணி இசை ஆகியவற்றால் முதல் பாதி சிறப்பாக உள்ளது.
#Jailer2 A Familiar Commercial Entertainer With a Solid 1st Half but an Underwhelming 2nd Half! First half works mainly because of Nelson’s trademark comedy, a few solid Superstar elevation scenes, and Anirudh’s BGM. But the writing gets weaker as it goes on, with the SJ Suryah and Vidya Balan villain tracks feeling tiring and impactless, while the film moves away from the entertainment that works best. Rajinikanth’s screen presence still delivers, but even the elevation scenes don’t hit consistently. The cameos also feel more like plot devices than genuine high points and fail to create the same impact as the first film. Entertaining in stretches, but ultimately an average sequel. Rating: 2.5/5— Venky Reviews (@venkyreviews) October 15, 2026
ஆனால், படத்தில் வசனங்கள் சற்று பலவீனமாக உள்ளது. எஸ்.ஜே. சூர்யா மற்றும் வித்யா பாலன் வரும் காட்சிகள் பெரியளவில் தாக்கம் ஏற்படுத்தவில்லை. ரஜினிகாந்தின் பில்டப் காட்சிகள் தொடர்ச்சியாக கவரவில்லை. சிறப்பு தோற்றங்கள் கதை நகர்வதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் பாதி சில இடங்களில் பொழுதுபோக்காக இருந்தாலும், ஒட்டுமொத்தமாக ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் சராசரியாக உள்ளது” என கூறியுள்ளார்.
#JAILER2 - WINNER.. 🏆🤝💥 An Excellent First Half Followed by an Engaging Second Half that has enough Moments to give a Satisfying Watch..💥 Party Scene, Baasha Scene, Special Cameo, Climax Mass Scene, Part 3 Lead with a Surprise..🤝 #Nelson has delivered a Worthy Entertainer for the Masses..👍— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) October 15, 2026
அதேபோல் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் பார்த்த ஆன்லைன் விமர்சகர் லட்சுமிகாந்த் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “சிறப்பான முதல் பாதியுடன், இரண்டாம் பாதி விறுவிறுப்பாக உள்ளது. சிறப்பு தோற்றத்தில் வரும் நடிகர்கள், கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள், மூன்றாம் பாகத்திற்கான லீட் காட்சிகள் ஆகியவை அசத்தலாக உள்ளது. நெல்சன் ஒரு மாஸான பொழுதுபோக்கு திரைப்படத்தை வழங்கியுள்ளார்” என பதிவிட்டுள்ளார்.