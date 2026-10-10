’ஜெயிலர் 2’ இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறாதது ஏன்? சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் விளக்கம்
ஜெயிலர் 2 படத்தில் சஸ்பென்ஸ் கதாபாத்திரங்கள் உள்ளது, அதுகுறித்து இயக்குநர் நெல்சன் தற்போதைக்கு பேச வேண்டாம் என கூறியுள்ளார் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.
Published : October 10, 2026 at 10:53 AM IST
சென்னை: ’ஜெயிலர் 2’ படம் குறித்தும், இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறாதது குறித்தும் அப்படத்தின் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசியுள்ளார்.
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகிறது.
இந்நிலையில் ஜெயிலர் 2 சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், ”பொதுவாக எனது படத்திற்கு நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் இசை வெளியீட்டு விழா நடத்துவது வழக்கம். ஆனால் அது வழக்கமான நடைமுறையாக இருக்கும் என படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் சன் பிக்சர்ஸ் கருதினர். மேலும் இசை வெளியீட்டு வெகு நேரம் நடைபெறுகிறது. அது ரசிகர்களுக்கு சோர்வை ஏற்படுத்துகிறது.
அதன் காரணமாக இது போன்று தனியாக படக்குழுவினஎரிடம் வித்தியாசமான நேர்காணல் நடத்த திட்டமிடப்பட்டது. இசையமைப்பாளர் அனிருத்தும் தனியாக இசை நிகழ்ச்சி நடத்தினார். ஆனாலும் எனது ரசிகர்களை நேரடியாக சந்திக்க முடியாதது, வருத்தம் அளிக்கிறது. விரைவில் அந்த விஷயத்தை சரி செய்து விடுவேன்” என்றார்.
’பாட்ஷா 2’ பட கதை?
ஜெயிலர் 2 படம் உருவானது குறித்து ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், “பொதுவாக இரண்டாம் பாக கதையின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஏனென்றால் ஒரு படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திற்கு என்று ஒரு கதை கூறினாலே புதிதாக எதுவும் இருக்காது என்று ஒரு கருத்து இருந்தது. ’பாட்ஷா 2’ படம் எடுக்கவும் கதை என்னிடம் கூறினர். அந்த படத்தில் ஒரு டான் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் என்றவுடன் அவரது பழைய எதிரிகள் அவரை அழிக்க விரும்புவர் அதன் ஒன்லைனாக வைத்து இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்கலாம் என வாய்ப்பு வந்தது.
Entertainment-packed #Jailer2 Super Show streaming from TODAY at 6 PM, Only on @sunnxt 🔥🤩 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss #Jailer2FromOct15— Sun Pictures (@sunpictures) October 9, 2026
அதேபோல் ’பேட்ட 2’ படத்திற்கும் கார்த்திக் சுப்புராஜ் ஒரு கதையுடன் வந்தார். விஜய் சேதுபதி கதாபாத்திரம் அந்த படத்தில் உயிரோடு இருப்பார். அவரை மகன் என நம்பை வைத்து, தந்தையை கொன்றது தெரிய வரும். அதன்பிறகு விஜய் சேதுபதி கதாபாத்திரம் எப்படி அமைதியாக இருப்பார். அவர் பழி வாங்க திரும்புவார். இந்த இரண்டு கதைகளிலும் எனக்கு ஆர்வம் வரவில்லை.
ஜெயிலர் படம் உருவானது எப்படி?
ஆனால், ஜெயிலர் படத்தை ரிலீசான பிறகு ஓடிடியில் பார்த்தேன். அந்த படத்தில் வில்லன் வர்மா கதாபாத்திரம் ’எங்களுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய குரூப் உள்ளது, நெட்வொர்க் உள்ளது. உன்னை சும்மா விட மாட்டாங்க’ என படத்தில் பலமுறை கூறியிருப்பார். அந்த படத்தில் இரண்டாம் பாகத்திற்கான கதை உள்ளது. மேலும் அந்த படத்தில் ஜெயிலர் மிகவும் வலுவான கேரக்டர். எனது வயதிற்கு ஏற்ற கதாபாத்திரமாக இருக்கும். இதனிடையே ‘ஜெயிலர்’ வெளியான பிறகு நெல்சன் மார்க்கெட் அதிகரித்தது. தெலுங்கு, ஹிந்தி பட வாய்ப்புகள் குவிந்தது.
அவரை அழைத்து ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் எடுக்கலாமா என கேட்டேன். ஆனால் அவர் வேண்டாம் சார் அந்த கதையில் இதன்பிறகு எதுவும் இல்லை என மறுத்தார். அதன்பின்னர் நான் வேட்டையன் படப்பிடிப்பில் இருந்த போது, நெல்சன் என்னை அழைத்து ஜெயிலர் 2 கதையின் ஒன்லைனை கூறினார். அது நன்றாக இருந்தது.
It's time to experience the fun loaded #Jailer2 Super Show! 💥🤩 Streaming now, Only on @sunnxt 🔥 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss #Jailer2FromOct15— Sun Pictures (@sunpictures) October 9, 2026
அந்த நேரத்தில் எனக்கு வேட்டையன், கூலி திரைப்படங்கள் இருந்தது. அவர் கதையை மெருகேற்றி வருவதாக கால அவகாசம் கேட்டார். இயக்குநர் நெல்சன் பயங்கர புத்திசாலி. அவர் 18 மாடி பெரிய அபார்ட்மெண்டை வாங்கிவிட்டார். மாலுக்கு செல்வார், ஆனால் எதுவும் வாங்க மாட்டார்” என கிண்டலாக பேசினார்.
எஸ்.ஜே.சூர்யா நடிப்பு அரக்கன் - ரஜினிகாந்த்
ஜெயிலர் 2 படத்தின் நடிகர்களை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த், “இந்த படத்தில் வர்மா கேரக்டர் போன்று ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சூரஜ் வெஞ்சரமூடு நடித்துள்ளார். மிகவும் நன்றாக நடித்துள்ளார். நடிகை வித்ய பாலன் மிகவும் மென்மையானவர். அவருடன் மேலும் ஒரு படம் நடிக்க வேண்டும் என ஆசை வந்தது. எஸ்.ஜே.சூர்யா ஒரு நடிப்பு அரக்கன். இயக்குநர் போதும் என்று சொன்னாலும் மேலும் ஒரு டேக் போகலாம் என்று கேட்டுக் கொண்டே இருப்பார்.
|இதையும் படிங்க: 'டோரதி' வெற்றியை இளையராஜாவுடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழு
இந்த படத்தில் நடிகர்கள் யோகி பாபு, நமோ நாரயணன் காமெடி காட்சிகள் நன்றாக அமைந்துள்ளது. நடிகர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி எனது நண்பர். முதலில் எனக்கு வில்லனாக நடிக்க மறுத்தார். பின்னர் சம்மத்தித்தார். இந்த படத்தில் சஸ்பென்ஸ் கதாபாத்திரங்கள் உள்ளது. அதுகுறித்து இப்போது இயக்குநர் பேச வேண்டாம் என்று கூறியுள்ளார். சன் பிக்சர்ஸ் போன்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் எத்தனை படங்கள் வேண்டுமானாலும் நடிக்கலாம்” என்று கூறினார்.
76 வயதிலும் நடிக்க காரணம்?
மேலும் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த், “நான் 76 வயதிலும் ஹீரோவாக நடிப்பதற்கு எனது ரசிகர்கள் தான் காரணம். அவர்கள் கொடுக்கும் அன்பும் ஆதரவிற்கும் நான் என்ன செய்யப் போகிறேன் என தெரியவில்லை. அவர்களை வணங்குகிறேன்” என கூறினார்.