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டாக்டர் கதாபாத்திரத்தில் கலக்கும் ரஜினிகாந்த் - ’தர்மன்’ பட ஃபர்ஸ்க் லுக் வெளியீடு

தர்மன் படத்தை இயக்கும் இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து முன்னதாக ‘ஓ மை கடவுளே’, ‘டிராகன்’ ஆகிய படங்களை இயக்கியுள்ளார்.

தர்மன் ஃபர்ஸ்க் லுக்
தர்மன் ஃபர்ஸ்க் லுக் (@RKFI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 10:53 AM IST

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சென்னை: ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ’தலைவர் 173’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சார்பில் கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில், ரஜினிகாந்தின் 173-வது படத்தை இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்குகிறார். இப்படத்திற்கு ’தர்மன்’ என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்படத்தின் மிரட்டலான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியாகி, இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

தர்மன் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள ரஜினிகாந்தின் 173 படத்திற்கு, அனிருத் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தில், ரஜினிகாந்த் டாக்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார் என கூறப்படுகிறது.

அதன்படி இன்று வெளியான ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டரில், மருத்துவமனை அறுவை சிகிச்சை அறையில், ரஜினிகாந்த் ஒருவரை தாக்கிவிட்டு, ஆபரேஷன் கத்தியுடன் ரஜினிகாந்த் தனக்கே உரித்தான ஸ்டைலில் நிற்கிறார்.

Gen Z எதிர்பார்க்கும் ரஜினிகாந்த் படம்

இதற்கு முன்னதாக, நடிகர் ரஜினிகாந்த் ‘தர்மத்தின் தலைவன்’, ‘தர்மதுரை’ ஆகிய தலைப்புகளை கொண்ட படங்களில் நடத்திருக்கும் நிலையில், அதே வரிசையில் தற்போது ’தர்மன்’ ரசிகர்களை மகிழ்விக்க காத்திருக்கிறது.

மேலும், 'Deadly Slogan' என்ற வாசகமும் போஸ்டரில் இடம்பெற்றுள்ளது. ‘ஓ மை கடவுளே’, ‘டிராகன்’ போன்ற படத்தின் மூலம் இளைஞர்களை கவர்ந்து Gen Z இயக்குநராக அறியப்படுபவர் அஷ்வத் மாரிமுத்து.

இவர், தமிழ்நாட்டின் முன்னணி ஹீரோ வரிசையில் ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ எனும் பெயரை அடைமொழியாகக் கொண்டு வலம்வரும் ரஜினிகாந்த் படத்தை இயக்குவது, ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜெயிலர் 2

ரஜினிகாந்த் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் இந்தி நடிகர் ஹிருதிக் ரோஷன் கேனியோ ரோலில் நடித்து வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 173 படத்தின் இயக்குநர் யார் என்பது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாக இருந்து வருகிறது.

முதலாவதாக சுந்தர்.சி கமிட்டாகி அவர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசனுடன் இருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் வெளியான நிலையில் பின்னர் அப்படம் கைவிடப்பட்டது. தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த் 173வது படத்தை சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குகிறார் என அறிவிப்பு வெளியானது. மேலும் படத்தின் அறிவிப்பு ப்ரோமோ வெளியாகி ரஜினியின் கதாபாத்திரங்கள் குறித்து தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.

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ஆனால் அந்த படமும் கைவிடப்பட்டது. இதனிடையே பிரபல இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து, தான் நடிகர் ரஜினிகாந்திடம் கதை கூறியுள்ளதாகவும், அந்த கதையை கேட்டு தன்னை அவர் பாராட்டியதாக ஒரு தனியார் யூடியூப் சேனல் பேட்டியில் கூறியிருந்தார். அதே நேரத்தில் ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில், அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் சிலம்பரசன் நடிக்கும் படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

RAJINIKANTH
THALAIVAR 173
ASHWATH MARIMUTHU
தர்மன்
RAJINIKANTH DHARMAN FIRST LOOK

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