'ஜெயிலர் 2' படத்தின் டிரெய்லர் எப்போது? படக்குழு வெளியிட்ட சூப்பர் அப்டேட்
ஜெயிலர் 2 படத்தில் வித்யா பாலன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு ஆகிய நடிகர்களின் அறிமுக வீடியோ மட்டும் இதுவரை வெளியாகியுள்ளது
Published : September 29, 2026 at 8:14 AM IST
சென்னை: சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’ஜெயிலர் 2’ படத்தின் அப்டேட் இன்று முதல் அடுத்தடுத்த நாட்களில் தொடர்ச்சியாக வெளியாகிறது.
ஜெயிலர் 2 படத்தில் மூன்றாவது சிங்கிள் ’One Name’ பாடல் இன்று மாலை வெளியாகிறது. அந்த பாடல் ஜெயிலர் பாடல் முதல் பாகத்தில் இடம்பெற்ற Hukum பாடலை போன்று ஜெயிலர் 2 படத்தின் ஹீரோ பில்டப் பாடலாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. Hukum பாடல் வெளியானது முதல் பாகத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்க தொடங்கியது. மேலும் இன்று வரை ரஜினி ரசிகர்களுக்கு பிடித்தமான பாடலாக அமைந்துள்ளது. அந்த வரிசையில் One Name பாடலும் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Ready ah? 🔥🌟#Jailer2@rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren… pic.twitter.com/ZVlb8dH8Ih— Sun Pictures (@sunpictures) September 28, 2026
ஜெயிலர் 2 படத்தின் முழு ஆல்பம் நாளை (செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படத்தின் 4வது சிங்கிள் பாடல் தனியாக வெளியாகிறது. இந்த பாடலில் நடிகை நூரா ஃபதேகி இந்த பாடலில் நடிகை நோரா ஃபதேகி நடனமாடியுள்ளார். இந்த பாடல் ஜெயிலர் படத்தில் இடம்பெற்ற தமன்னா நடனமாடிய ’காவாலா’ பாடலை போன்று 2ஆம் பாகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி ஜெயிலர் 2 படத்தின் ஆல்பம் வெளியீட்டு விழா அனிருத்தின் இசை நிகழ்ச்சியாக நடைபெறுகிறது.
’ஜெயிலர் 2’ டிரெய்லர் எப்போது?
இதனைத்தொடர்ந்து ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் ’ஜெயிலர் 2’ படத்தின் டிரெய்லர் வரும் அக்டோபர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது. ஜெயிலர் 2 படத்தில் வித்யா பாலன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு ஆகிய நடிகர்களின் அறிமுக வீடியோ மட்டும் இதுவரை வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், டிரெய்லரில் சிவராஜ்குமார், மோகன்லால் உள்ளிட்ட உள்ளிட்ட பல பிரபல நடிகர்களின் காட்சிகள் இடம்பெறுமா என ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலில் உள்ளனர்.
ஜெயிலர் 2 இசை நிகழ்ச்சியில் ரஜினி?
இதனிடையே ’ஜெயிலர் 2’ படத்திற்கு இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறாதது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒவ்வொரு ரஜினி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவின் போதும் அவரது பேச்சு பெரியளவில் வைரலாகும். அந்த வகையில், ஜெயிலர் 2 படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் ரஜினிகாந்த் என்ன பேசப் போகிறார் என ரசிகர்கள் இருந்தனர்.
ஆனால் தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு படக்குழு ஏன் இசை வெளியீட்டு விழா ஏற்பாடு செய்யவில்லை என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் நாளை நடைபெறும் ஆல்பம் வெளியீட்டு விழாவில் ரஜினிகாந்த் கலந்து கொள்வார் எனவும் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’ஜெயிலர் 2’. இப்படத்தின் முதல் பாகம் 500 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ள நிலையில், இரண்டாம் பாகத்தை காண ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலில் உள்ளனர். ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.