’ஜெயிலர் 2’ ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியீடு
ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் அன்கட் வெர்ஷன் ஓடிடி-யில் வெளியாகுமா என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.
Published : November 5, 2026 at 12:38 PM IST
சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘ஜெயிலர் 2’ படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த ஒரு மாதமாக தமிழ் சினிமாவில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. அந்தளவிற்கு தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு வசூல் சாதனை படைத்துள்ளது.
ஜெயிலர் முதல் பாகத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து இரண்டாவது பாகம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் பெரிய ஆரவாரமின்றி படப்பிடிப்பு நடந்துவந்தது. ரசிகர்கள் இரண்டாம் பாகம் குறித்து பல்வேறு கதைகளை தெரிவித்து வந்த நிலையில், படக்குழு அமைதி காத்து வந்தது.
தொடர்ந்து ஜெயிலர் 2 முதல் சிங்கிள் ‘அல பொலேலோ’ பாடல் வெளியானது முதல் எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்க தொடங்கியது. இந்த படத்திற்கு இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறாத போதும், படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு சூடுபிடித்தது. தொடர்ந்து ஜெயிலர் 2 வெளியான பிறகு நடிகர் நமோ நாராயணா தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ரவுண்ட் வருவார் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் கூறியதை போல பிரபலமடைந்தார்.
அதன்படி படத்தில் முதல் பாதியில் ரஜினிகாந்த் இடம்பெற்ற காட்சிகள் அளவிற்கு நமோ நாராயணா காட்சிகளும் அதிகளவில் இடம்பெற்றிருந்தது. அதன்மூலம் நடிகர் நமோ நாராயணா ஏகோபித்த ஆதரவை பெற்றார். மேலும் வழக்கம் போல அனிருத் பின்னணி இசை மற்றும் பாடல்கள் மூலம் திரைக்கதை தொய்வடையும் இடத்தில் கை கொடுத்தார்.
ஜெயிலர் 2 படம் பார்த்த பலர் முதல் பாகத்தை விட நன்றாக இருப்பதாக பாராட்டினர். இந்நிலையில் தற்போது வரை ரஜினிகாந்த் திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 820 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்து உள்ளது. இந்தியளவில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் ரூ. 545.10 கோடி ரூபாயும், தமிழ் மொழியில் ரூ. 322.43 கோடி வசூலையும் பெற்றுள்ளது.
TIGER MUTHUVEL PANDIAN is back. RELOADED 🔥 #Jailer2OnPrime, Nov 12 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @Mohanlal @vidya_balan @sunpictures @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu https://t.co/AgpP66EEwT— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 5, 2026
|இதையும் படிங்க: ‘ராமாயணா’ ஆன்லைன் விமர்சனம்: ராவணனாக மிரட்டிய யாஷ்; சீதைக்கு திரையில் உயிர்கொடுத்த சாய் பல்லவி
ஜெயிலர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்து ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் இருந்த நிலையில், வரும் நவம்பர் 12ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஒடிடியில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திரையரங்குகளில் ஜெயிலர் 2 வெளியாகி பாக்ஸ் ஆபிஸில் வரலாறு படைத்த நிலையில், ஓடிடியில் அதிக பார்வையாளர்களை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் ஜெயிலர் 2 அன்கட் வெர்ஷன் ஓடிடியில் வெளியாகுமா என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.