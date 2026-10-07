கேரளத்தில் அதிக திரையரங்குகளில் ’ஜெயிலர் 2’ - வெளிநாடுகளில் முன்பதிவில் சாதனை
நெல்சன் தீலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : October 7, 2026 at 1:24 PM IST
சென்னை: கேரளத்தில் அதிக திரையரங்குகளில் வெளியாகும் திரைப்படம் என்ற சிறப்பை 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் பெறவுள்ளது. இதே போல் முன்பதிவில் வெளிநாடுகளில் சாதனை படைத்து வருகிறது.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவான 'ஜெயிலர்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகமான 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் உருவாகியுள்ளது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
முந்தைய பாகத்தைப் போலவே, இதிலும் முத்துவேல் பாண்டியன் என்ற ஓய்வு பெற்ற ஜெயிலரின் மாஸ் மற்றும் அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள் முதன்மையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் வெளியான இதன் டிரெய்லர் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வரும் 15-ந் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது.
#Jailer2 Opening Day Advances Smashes past 7.70 CRORES Mark / $800K Mark at Overseas Markets 🤌🔥 Only limited shows are opened now, Full fledged shows will be opened only by the release day, India Bookings will also open soon 🎯 Aiming for becoming the All-time Biggest Opener for Kollywood by beating his own record #Coolie 🙌💥 In Cinemas from October 15 — Just 8 More Days to go 📈 #Rajnikanth #Nelson #Jailer2FromOcf15— Jerin Georgekutty (@jerinGeorgekut2) October 7, 2026
அமெரிக்காவில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் முன்பதிவில் சாதனை படைத்து வருவதாக அதனை விநியோகம் செய்யும் ஷ்லோகா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவில் சிறப்புக் காட்சிக்கு முன்பதிவு தொடங்கிய 12 மணி நேரத்தில் 4 லட்சம் டாலர்கள் (3.86 கோடி ரூபாய்) மதிப்பிற்கு டிக்கெட்கள் விற்பனையாகியுள்ளதாக அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவில் சிறப்புக் காட்சிக்கு இதுவரை 10 ஆயிரம் டிக்கெட்கள் விற்றுத் தீர்ந்துள்ளதாகவும் அந்த நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
அதே போல் இங்கிலாந்து நாட்டில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் முன்பதிவில் ரூ.96 லட்சம் வசூல் செய்துள்ளதாக அகிம்சா எண்டர்டெயின்மெண்ட் விநியோக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
BREAKING — Kerala’s total screen count has crossed the 800 mark!🔥🔥🔥 Total screens as of now: 832🔥 #Jailer2 is all set for the BIGGEST RELEASE IN KERALA BOX OFFICE HISTORY!🔥 More than 90% of Kerala’s screens are expected to play the film. 756/832 screens already locked - and the final count could cross 800 screens!🔥🔥🔥— AB George (@AbGeorge_) October 4, 2026
மேலும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கண்காணிப்பாளர் ஜெரின் ஜார்ஜ்குட்டி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஜெயிலர் 2 முதல் நாள் முன்பதிவில் வெளிநாடுகளில் ரூ.7.70 கோடியை கடந்துள்ளது. இது மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது சில காட்சிகளுக்கு மட்டுமே முன்பதிவு தொடங்கியுள்ள நிலையில், ரிலீசாகும் நாளன்று முன்பதிவு முழுவீச்சில் தொடங்கும். இந்தியாவில் டிக்கெட் முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கும். கோலிவுட்டில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்பட வரிசையில் கூலி சாதனையை ரஜினிகாந்த் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் மூலம் முறியடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது” என கூறியுள்ளார்.
கேரளம் மாநிலத்தில் முன்பதிவு குறித்து பாக்ஸ் ஆபிஸ் கண்காணிப்பாளர் ஏபி ஜார்ஜ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ”கேரளாவில் மொத்தமாக 832 திரைகள் உள்ள நிலையில், 800 திரைகளில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியாகிறது. இது கேரளா பாக்ஸ் ஆபிஸ் வரலாற்றில் மாபெரும் திரைப்பட வெளியீடாகும். மேலும் கேரளாவில் டிக்கெட் முன்பதிவு வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தொடங்குகிறது” என கூறியுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: அறிமுக படத்தில் ’ஆசியா ஆஸ்கர்’ விருது - தமிழ் சினிமாவுக்கு பெருமை சேர்த்த இயக்குநர் ஆர்.கௌதம்
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திற்கு இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறாத நிலையில், கடந்த 5 ஆம் தேதி படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது. இந்த டிரெய்லர் 32 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து சாதனை படைத்து வருகிறது. இதனிடையே ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திற்கு சென்சார் குழு U/A சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் படம் ஓடும் நேரம் 2 மணி 45 நிமிடங்கள் எனவும் கூறப்படுகிறது. முன்னதாக ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி படத்திற்கு ’ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.