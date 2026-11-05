உலகளவில் வசூல் வேட்டை நடத்தும் ’ஜெயிலர் 2’ - வெளிநாடுகளிலும் ரஜினிகாந்த் தான் ’டாப்’
100 வருட தமிழ் சினிமா வரலாற்றில், இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு உலகளவில் ரூ.800 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் சாதனை படைத்து வருகிறது.
Published : November 5, 2026 at 12:19 PM IST
சென்னை: நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வெளியானது.
ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைல், அதிரடி காட்சிகள், நமோ நாராயணா நகைச்சுவை, அனிருத்தின் பின்னணி இசை, மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சிறப்புத் தோற்றங்கள் என ரசிகர்கள், ஜெயிலர் 2 படத்தை திரையரங்குகளில் கொண்டாடி வருகின்றனர். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம், கன்னடம் என ஐந்து மொழிகளில் வெளியான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் தமிழ் சினிமா பாக்ஸ் ஆபிஸில் வரலாறு படைத்து வருகிறது. இப்படம் 800 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து, நடிகர் ரஜினிகாந்த் திரைவாழ்வில் மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.
Emotions packed entertainment in theatres near you! 😎💥 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @Mohanlal @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) November 3, 2026
மேலும் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் இந்தியாவில் மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளிலும் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. தமிழ்ப் படங்களுக்கு இதுவரை இல்லாத வகையில், ரூ.280 கோடிக்கு மேல் வசூலை பெற்றுள்ளது. அமெரிக்கா, கனடா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் இப்படம் குறிப்பிடத்தக்க வசூலைப் பெற்றுள்ளது.
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இதில் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் வெளிநாட்டு வசூலில் முக்கியப் பங்களிப்பைச் செய்துள்ளன.
வெளிநாடுகளில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து வெளியாகியுள்ள தகவல்
- அமெரிக்காவில் மட்டும் சுமார் ரூ. 61 கோடி வசூல்
- ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் சுமார் ரூ. 85 கோடிக்கும் அதிகமான வசூல்
- ஜெர்மனியில் ரூ. 6 கோடிக்கு மேல் வசூல்
- இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து நாடுகளில் சுமார் ரூ. 26 கோடி வசூல்
- கனடாவில் சுமார் ரூ. 21 கோடி
- ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகளில் இணைந்து சுமார் ரூ. 16 கோடி வசூல்
- ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஓட்டுமொத்தமாக சுமார் ரூ. 10 கோடி
ஜப்பானில் ஜெயிலர் 2 கொண்டாட்டம்
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்தை பொருத்தமட்டில் ’முத்து’ திரைப்படத்திற்கு பிறகு ஜப்பானில் அவருக்கென ஒரு தனி ரசிகர்கள் பட்டாளமே உருவானது. அந்த வகையில் ஜெயிலர் 2 படத்தை ஜப்பான் வெளியீட்டு விநியோக உரிமையை 'Spacebox Films' நிறுவனம் பெற்றது. டோக்கியோ, கியோட்டோ உள்ளிட்ட ஜப்பானின் முக்கிய நகரங்களில் இப்படம் வெளியாகி, ஆரம்ப காட்சிகளிலேயே திரையரங்குகள் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக அதிர்த்தன.
ஜப்பானில் உள்ள ரஜினி ரசிகர்கள் அவரது புகைப்படம் கொண்ட பிரத்யேக ஆடைகளை அணிந்து ’ஜெயிலர் 2’ திரையிடலை திருவிழா போலக் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஜப்பானில் இப்படத்தின் வசூல் குறித்த உறுதியான புள்ளிவிவரங்கள் வெளியாகவில்லை.
ரஜினிகாந்தின் முந்தைய திரைப்படமான 'ஜெயிலர்' படத்தின் உலகளாவிய வசூல் சாதனையையும் ’ஜெயிலர் 2’ முறியடித்துள்ளது. இந்தியாவைத் தாண்டி பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்த படத்திற்கு கிடைத்துள்ள வரவேற்பு, சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் உலகளாவிய ரசிகர் பலத்தை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.