கமல்ஹாசன் படத்தை பின்னுக்கு தள்ளிய ரஜினிகாந்தின் ‘ஜெயிலர் 2’ - வசூல் சாதனை விவரம்
தமிழ் சினிமாவில், திரையரங்குகளில் வெளியான 4 நாட்களில் அதிக வசூல் செய்த படங்கள் பட்டியலில் கூலி, லியோ ஆகிய படங்களை பின்னுக்கு தள்ளி ‘ஜெயிலர் 2’ சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : October 19, 2026 at 2:48 PM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடித்த 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் 4 நாட்களில் ரூ.400 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியான 4 நாட்களில் உலகளவில் 424.25 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. இதன்படி, தமிழ் சினிமாவில் வெளியான 4 நாட்களில் அதிக வசூல் செய்த படங்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்து மாபெரும் சாதனை படைத்துள்ளது. இதன்மூலம் ‘கூலி’ (ரூ.382.50 கோடி) ‘2.0’ (ரூ.379 கோடி) ‘லியோ’ (ரூ.353.75 கோடி) ஆகிய படங்களின் சாதனையையும் முறியடித்துள்ளது.
விக்ரம் படத்தை பின்னுக்கு தள்ளிய ‘ஜெயிலர் 2’
அதேபோல் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம், இதுவரை 4 நாட்களில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படங்கள் பட்டியலில் கமல்ஹாசன் நடித்த விக்ரம் (ரூ.414.50 கோடி) படத்தை பின்னுக்கு தள்ளி 7வது இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த வரிசையில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘2.0’ ரூ.691 கோடி வசூலுடன் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து லியோ (ரூ.605.90 கோடி), ஜெயிலர் (ரூ.604.75 கோடி), கூலி (ரூ.518 கோடி) ஆகிய படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம், இன்று (அக்.19) காலை வரை ரூ.248.58 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் ரூ.190 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. முதல் நாள் இந்திய அளவில் 16,599 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், ரூ.59.70 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 4வது நாளில் 15,473 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், ரூ.55.85 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. நேற்று (அக்.18) தமிழ் மொழியில் மட்டும் ரூ.39.95 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. தெலுங்கு மொழியில் ரூ.9.50 கோடியும், ஹிந்தி மொழியில் ரூ.5.75 கோடியும், கன்னட மொழியில் ரூ.65 லட்சமும் வசூல் பெற்றுள்ளது.
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நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன், மிதுன் சக்கரவர்த்தி, மோகன்லால், சிவராஜ் குமார் என பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்திருக்கும் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் கடந்த 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. அனிருத் இசையமைப்பில் உருவான இத்திரைப்படம் பல்வேறு வசூல் சாதனைகளை படைத்து வருகிறது.
ரஜினியுடன் நடித்த அனுபவம் - நடிகை பூர்ணா நெகிழ்ச்சி
இதனிடையே ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் ‘அல பொலேலோ’ பாடலுக்கு நடனமாடிய நடிகை பூர்ணா, நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் படக்குழுவினருக்கு நன்றி தெரிவித்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் நடிகர் ரஜினிகாந்துடன் நடித்த அனுபவம் குறித்தும், தனக்கு பிடித்தமான திரைப்படம் ‘படையப்பா’ என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.