இந்தி மொழியில் ‘ஜெயிலர் 2’ - சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த அறிக்கை
ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தை இந்தி மொழியில் ’பென் மருதர் எண்டர்டெயின்மெண்ட்’ நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.
Published : October 13, 2026 at 10:25 AM IST
ஹைதராபாத்: ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் இந்தி மொழியில் திட்டமிட்டபடி வெளியாகும் என அப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர்.
பொதுவாக இந்தி மொழியில் திரையரங்களில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் 8 வார கால இடைவெளிக்கு பிறகு, ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகும். அவ்வாறு தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட பிறகே, இந்தி மொழியில் வெளியாகும் அனைத்து திரைப்படங்களும், மல்டிபிளக்ஸ் தியேட்டரக்ளில் திரையிடப்படும்.
அந்த வகையில், ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் திரையரங்க வெளியீடு குறித்தும், ஓடிடி வெளியீடு குறித்தும் வட இந்திய விநியோகஸ்தர்கள் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவியதாக தகவல் வெளியானது. இதனால், இந்தி மொழியில் மல்டிபிளக்ஸ் திரையரங்குகளில் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியாவதில் இழுபறி நீடிப்பதாக தகவல் வெளியானது.
இந்தியில் ‘ஜெயிலர் 2’
இதனையடுத்து, ‘ஜெயிலர் 2’ வெளியீட்டில் எந்தவித சிக்கலும் இல்லை என தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் வட இந்திய செய்தித் தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், “ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் இந்தியில் வெளியாகாது என சமீபத்திய ஊடக செய்திகள் தெரிவித்தது. இந்நிலையில், படத்தின் இந்தி பதிப்பு திட்டமிட்டபடி மற்ற மொழிகளுடன் சேர்த்து, வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக தெளிவுப்படுத்த விரும்புகிறோம்.
வட இந்தியாவில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் ’பென் மருதர் எண்டர்டெயின்மெண்ட்’ நிறுவனம் மூலம் வெளியிடப்படுகிறது. திட்டமிட்டபடி இந்தி திரையரங்க வெளியீட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அனைத்து ஊடக நிறுவனங்களும், தளங்களும் இதனை கவனத்தில் கொள்ளுமாறும், படத்தின் வெளியீடு குறித்து தவறான தகவல்கள் பரப்புவதை தவிர்க்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஊடகங்களின் தொடர்ச்சியான ஆதரவை பாராட்டுகிறோம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
‘ஜெயிலர் 2’
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’ஜெயிலர் 2’.
இந்த படத்தின் முதல் பாகம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியாகி 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து, ரஜினிகாந்த் திரை வாழ்வில் மற்றொரு சாதனை திரைப்படமாக அமைந்தது. இதனையடுத்து ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.