‘ஜனநாயகன்’ பட வசூலை முறியடித்த ‘ஜெயிலர் 2’ - முதல் நாள் நிலவரம் என்ன?
‘ஜெயிலர் 2’ முதல் நாள் முன்பதிவை பொறுத்தவரை உலகளவில் ரூ.80 கோடியும், இந்தியாவில் 37 கோடி ரூபாய் வசூலையும் பெற்றுள்ளது
Published : October 16, 2026 at 8:01 AM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ.70 கோடி வசூல் செய்து 'ஜனநாயகன்' பட வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளது.
சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வசூல் குறித்து வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் முதல் நாளான நேற்று (அக்.15) இந்தியா முழுவதும் 16,599 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டது. இதில் நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் 70.25 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் 55 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக உலகளவில் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் 125.25 கோடி ரூபாய் வசூல் சாதனை புரிந்துள்ளது.
நேற்று இரவு வெளியிடப்பட்ட தரவுகளின்படி ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் மொழி வாரியான வசூல் விவரம்
- தமிழ் மொழியில் 7,786 காட்சிகள் மூலம் ரூ.33.75 கோடி வசூல்
- தெலுங்கு மொழியில் 2,547 காட்சிகள் மூலம் ரூ.8.50 கோடி வசூல்
- இந்தி மொழியில் 4,034 காட்சிகள் மூலம் ரூ.2.81 கோடி வசூல்
- கன்னட மொழியில் 102 காட்சிகள் மூலம் ரூ.34 லட்சம் வசூல்
‘ஜனநாயகன்’ பட வசூலை முந்திய ‘ஜெயிலர் 2’
‘ஜெயிலர் 2’ முதல் நாள் வசூலானது, முதலமைச்சர் விஜய்யின் கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ பட முதல் நாள் வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளது. சாக்னில்க் இணையதளம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி ‘ஜனநாயகன்’ படம் முதல் நாளில் இந்திய அளவில் ரூ.50.28 கோடி வசூலை பெற்றிருந்தது. இப்படம் முதல் நாளில் 13,067 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டது.
மேலும் ‘கோட்’ பட வசூல் சாதனையையும் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் தவிடுபொடியாக்கியுள்ளது. ‘கோட்’ திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ.51.39 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. எனினும் ரஜினிகாந்தின் நடிப்பில் வெளியான 2.0 முதல் நாளில் ரூ.60 கோடியும், விஜய் நடித்த ‘லியோ’ திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ.65 கோடி ரூபாய் வசூலையும் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
‘ஜெயிலர் 2’ முதல் நாள் முன்பதிவை பொறுத்தவரை உலகளவில் ரூ.80 கோடி வசூலை பெற்றது. இந்தியாவில் மட்டும் 18 லட்சம் டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டன. இதன்மூலம் இந்தியாவில் மட்டும் 37 கோடி ரூபாய் வசூலை பெற்றது. இந்த திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில், வரும் நாட்களில் பெரும் வசூல் சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: ’ஜெயிலர் 2’ ஆன்லைன் விமர்சனம்: ரஜினிகாந்தின் தரமான சம்பவம்; பின்னணி இசையில் மிரட்டிய அனிருத்
நெல்சன் இயக்கத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியுள்ளது 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம். இப்படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.