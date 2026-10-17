வசூலில் மிரட்டும் சூப்பர்ஸ்டாரின் ’ஜெயிலர் 2’ - இரண்டு நாட்களில் ரூ. 200 கோடி
ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியான இரண்டு நாட்களில் வெளிநாடுகளில் ரூ.97 கோடி வசூல் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது
Published : October 17, 2026 at 10:25 AM IST
சென்னை: ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியான இரண்டு நாட்களில் 200 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூலை அள்ளி வருகிறது. முதல் நாளில் ரூ. 125 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்த நிலையில், நேற்று இரண்டாவது நாளில் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூலை அள்ளி வருகிறது.
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பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, நேற்று இரண்டாவது நாள் (அக்.16), இந்திய அளவில் ரூ. 95.30 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
வெளிநாடுகளில் ரூ. 40 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. மொத்தமாக ஜெயிலர் 2 வெளியான இரண்டு நாட்களில் ரூ. 209.10 கோடி வசூல் கணக்கை அடைந்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் மட்டும் இரண்டு நாட்களில் ரூ. 97 கோடி வசூல் பெற்றுள்ளது.
’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் இரண்டாம் நாள் மொழிவாரியான வசூல் விபரம்
- தமிழ் மொழியில் 7,243 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, ரூ. 25.25 கோடி வசூல்
- தெலுங்கு மொழியில் 1,940 காட்சிகள் மூலம் ரூ. 7.25 கோடி வசூல்
- ஹிந்தி மொழியில் 3,850 காட்சிகள் மூலம் ரூ. 2.75 கோடி வசூல்
- கன்னட மொழியில் 124 காட்சிகள் மூலம் ரூ. 35 லட்சம் வசூல்
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திற்கு வெளியகும் முன்பில் இருந்தே ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது. டிரெய்லர் வெளியான போதும் படக்குழு சஸ்பென்ஸ் கடைபிடித்து வந்த நிலையில், முன்பதிவில் மட்டும் ரூ. 80 கோடி வசூலை உலகளவில் பெற்றது. இந்திய அளவில் 18 லட்சம் டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு, ரூ. 37 கோடி வசூல் கணக்கை பெற்றுள்ளது.
தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் வெளியாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 படத்தை காண தமிழ்நாடு மட்டுமில்லாமல் கேரளத்திலும் ரசிகர்கள் ஆவலாக இருந்தனர். அதனால் ரஜினிகாந்த் திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ. 12.65 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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இதன்மூலம் கேரளத்தில் விஜய் நடித்த லியோ பட வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. லியோ திரைப்படம் கேரளத்தில் வெளியான முதல் நாளில் ரூ. 12 கோடி வசூலை பெற்றது. அடுத்தடுத்த நாட்கள் சனி, ஞாயிறோடு ஆயுத விடுமுறையும் வருவதால் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் பல்வேறு பட வசூல் சாதனையை எளிதாக துடைத்தெறியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அனிருத் இசையமைத்துள்ள ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.