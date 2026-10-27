’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் மூலம் வரலாறு படைத்த ரஜினிகாந்த்: 75 வயதில் 700 கோடி ரூபாய் வசூல்
ரஜினிகாந்த் நடித்த 172-வது திரைப்படமான ஜெயிலர் 2 இந்தியாவில் மட்டும் இதுவரை 400 கோடி ரூபாய் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 1:14 PM IST
சென்னை: ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் ரூ.733 கோடி வசூல் செய்து இந்திய அளவில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படங்கள் வரிசையில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
ஜெயிலர் திரைப்படத்திற்கு பிறகு நெல்சன், ரஜினிகாந்த் வெற்றிக் கூட்டணி ஜெயிலர் 2 இரண்டாம் பாகம் மூலம் இணைந்தது. முதல் பாகத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்த சிவராஜ்குமார், மோகன்லால் ஆகியோரை நெல்சன் சிறப்பாக கையாண்டிருந்த நிலையில், ஜெயிலர் படத்தில் நடிக்கும் நட்சத்திர நடிகர்கள் குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.
இந்த படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன் ஆகியோர் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்த நிலையில், ஹிருதிக் ரோஷன் ஸ்டைலிஷான சிறப்பு தோற்றத்தில் ரசிகர்களை வசீகரித்தார். அவரும், ரஜினிகாந்தும் திரையில் தோன்றிய காட்சிகளுக்கு தியேட்டரில் விசில் பறந்தது. மேலும் ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு அனிருத்தின் பின்னணி இசை பெரும் பலமாக அமைந்தது.
ரஜினிகாந்த் திரைவாழ்வில் மற்றொரு மைல்கல்
இந்த நிலையில் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் திரைவாழ்வில் பாட்ஷா, அண்ணாமலை, சந்திரமுகி போன்று ஜெயிலர் 2 திரைப்படமும் மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியாகி கிட்டதட்ட இரண்டு வாரங்கள் ஆன நிலையிலும் ரசிகர்கள் ஆதரவுடன், அரங்கு நிறைந்த காட்சிகளாக திரையங்களுகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு வசூல் சாதனைகளை முறியடித்து வரும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் இதுவரை உலகளவில் ரூ.733.35 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
’ஜெயிலர் 2’ இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்
பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் (Sacnilk) வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ஜெயிலர் 2 வெளியான 13-வது நாள் வரை, இந்தியாவில் ரூ.477.85 கோடி வசூலித்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் ரூ.255.50 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக உலகளவில் ரூ.733.35 கோடி வசூல் கணக்கை அடைந்துள்ளது. ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியான 12-வது நாளில் (அக்.26) தமிழில் ரூ.5.65 கோடி, தெலுங்கு மொழியில் ரூ.2 கோடி என சேர்த்து இந்தியளவில் ரூ.11 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
மேலும் ரஜினிகாந்தின் 172-வது திரைப்படம் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.400 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்து வருகிறது. உலகளவில் இந்த 2026 ஆம் ஆண்டில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்கள் வரிசையில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளது. முதலிடத்தில் துரந்தர் 2 திரைப்படம் உள்ளது.
உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்கள் 2026
|திரைப்படம்
|வசூல்
|துரந்தர் 2
|ரூ.1852.44 கோடி
|ஜெயிலர் 2
|ரூ.733.35 கோடி
|த்ரிஷயம் 3 (ஹிந்தி)
|ரூ.574.65 கோடி
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் முதல் 3 நாட்களில் ரூ.300 கோடிக்கு மேலும், 4 நாட்களில் ரூ.400 கோடிக்கு மேலும் வசூல் பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் ரூ.300 மற்றும் ரூ.400 கோடி வசூலை அதிவேகமாக பெற்ற திரைப்படம் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது.
மேலும் இதுவரை தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படமாக ஜெயிலர் 2 அமைந்துள்ளது. இது குறித்து தமிழ்நாடு திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் திருப்பூர் சுப்ரமணியம் கூறுகையில், தமிழ் சினிமாவின் 120 ஆண்டு கால வரலாற்றில் ஜெயிலர் 2 மிகப்பெரும் வசூல் சாதனை செய்த திரைப்படம்.
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இந்த படம் ரூ.1000 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்யும் என நம்பிக்கை உள்ளது. அடுத்ததாக நவம்பர் 6 ஆம் தேதி தீபாவளி வரை எந்த பெரிய படமும் வெளியாகாத நிலையில், ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் வசூல் சாதனை தொடரும் என திருப்பூர் சுப்ரமணியம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
ஜெயிலர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ்
தற்போது ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், வரும் நவம்பர் 12 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.