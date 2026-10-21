’ஜெயிலர் 2’ ஆறு நாட்களில் ரூ.500 கோடி வசூல் - பாக்ஸ் ஆபிஸை வேட்டையாடும் ரஜினிகாந்த்
தமிழ் சினிமாவில் இதுவரை அதிக வசூல் செய்த திரைப்படங்கள் வரிசையில் கூலி திரைப்படத்தை பின்னுக்கு தள்ளி ’ஜெயிலர் 2’ 4-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 1:24 PM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடித்த ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் 6 நாட்களில் ரூ.500 கோடி வசூல் செய்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்துள்ளது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர பட்டாளங்கள் நடிப்பில் ரசிகர்கள் விண்ணை முட்டும் எதிர்பார்ப்பில் கடந்த 15 ஆம் தேதி வெளியானது ஜெயிலர் 2 திரைப்படம். இந்த திரைப்படம் முன்பதிவில் எதிர்பார்த்த வசூலை பெறவில்லை என்றாலும், வெளியான பிறகு ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இந்த திரைப்படத்தில் அனிருத் இசையில் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை அனைத்திற்கும் ரசிகர்கள் ஆரவாரம் செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் வசூல் நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. வார விடுமுறையுடன், தசரா விடுமுறையும் சேர்ந்து வந்ததால் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்து வருகிறது.
A historic Sambhavam! The MVP storm is unstoppable in theatres near you! ❤️🔥 #Jailer2IndustryBlockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 20, 2026
பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின் படி, ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியான 6-வது நாளன நேற்று வரை, இந்திய அளவில் 15,529 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, மொத்தமாக ரூ.46.80 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. தமிழ் மொழியில் நேற்றும் மட்டும் ரூ.32.10 கோடியும், தெலுங்கில் 8.85 கோடியும், ஹிந்தி மொழியில் ரூ.5.25 கோடியும். கன்னட மொழியில் ரு.60 லட்சம் வசூலும் பெற்றுள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக இந்திய அளவில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் 338.45 கோடி ரூபாய் வசூலை பெற்றுள்ளது. வெளிநாடுகளில் நேற்று 10 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த நிலையில், 204 கோடி ரூபாய் வசூலை பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியான 6 நாட்களில் ரூ.542.45 கோடி வசூலை அடைந்துள்ளது. மேலும் இந்தியாவில் இதுவரை 19.97 கோடி பேர் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை பார்த்து ரசித்துள்ளனர்.
MVP and Moorthy annan! This Duo🔥🔥 Exclusive stills from #Jailer2 #Jailer2IndustryBlockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 20, 2026
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் வசூல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்து வருகிறது. தற்போது 500 கோடி ரூபாய் வசூலை தாண்டியுள்ள நிலையில், 6 நாட்களில் இந்த மைல்கல்லை எட்டும் முதல் திரைப்படம் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது. அது மட்டுமின்றி தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படங்கள் பட்டியலில் கூலி திரைப்படத்தை பின்னுக்கு தள்ளி ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் 4-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது
|இதையும் படிங்க: முதல்வர் விஜய் - திரிஷா இணைந்து நடித்த ‘திருப்பாச்சி’; 21 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரீ-ரிலீஸ் ஆவதால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி
உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
|திரைப்படம்
|வசூல்
|2.0
|ரூ.691 கோடி
|லியோ
|ரூ.605 கோடி
|ஜெயிலர்
|ரூ. 604.74 கோடி
|ஜெயிலர் 2
|ரூ.542.45 கோடி
|கூலி
|ரூ.518 கோடி