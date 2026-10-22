’லியோ’ பட வசூல் சாதனையை ஊதித் தள்ளிய ’ஜெயிலர் 2’ - ஏழாவது நாள் வசூல் நிலவரம் என்ன?
ரஜினிகாந்த் நடித்து ஆந்திரா மற்று தெலங்கானா மாநிலங்களில் அதிக வசூல் செய்த தமிழ் படங்கள் வரிசையில் ’ஜெயிலர் 2’ 4வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 2:54 PM IST
சென்னை: 'ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் விஜய் நடித்த ’லியோ’ படத்தின் வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளது.
ரஜினிகாந்த் நடித்த 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தொடர்ச்சியாக வசூலை வாரி குவித்து வருகிறது. ஜெயிலர் முதல் பாகம் வெற்றியை தொடர்ந்து நெல்சன் தீலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், நமோ நாராயணா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’ஜெயிலர் 2’.
இந்த படத்தின் பாடல்கள் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றாலும், பட வெளியீட்டின்போது டிக்கெட் முன்பதிவில் வேகமெடுத்தது. சிறப்பான நகைச்சுவை காட்சிகள், ரஜினியின் மிரட்டல் ஆக்ஷன், அனிருத்தின் மிரட்டலான பின்னணி இசை என ஜெயிலர் 2 திரையரங்கில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது அத்துடன் இத்திரைப்படம் தமிழ் சினிமா பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் கணக்கை திருத்தி எழுதி வருகிறது.
Witness the wholesome entertainment in theatres near you! #Jailer2 ♥️ #Jailer2IndustryBlockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 22, 2026
தென்னிந்திய அளவில் மற்ற மொழிகளிலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. சாக்னில்க் (Sacnilk) தரவுகளின்படி, வெளியான 7 நாட்களில் இந்தியாவில் அதிவேகமாக ரூ.300 கோடி வசூல் செய்த தமிழ்த் திரைப்படம் என்ற சாதனையை 'ஜெயிலர் 2' படைத்துள்ளது. இதன்மூலம் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ’2.0’, விஜய் நடிப்பில் வெளியான ’லியோ’ படத்தின் சாதனையை முறியடித்துள்ளது.
அதிவேகமாக ரூ.300 வசூலை பெற்ற திரைப்படங்கள் பட்டியல்
|திரைப்படம்
|வசூல்
|ஜெயிலர் 2
|ரூ.300 கோடி (7 நாட்கள்)
|2.0
|8 நாட்கள்
|லியோ
|11 நாட்கள்
|ஜெயிலர்
|16 நாட்கள்
தசரா விடுமுறை நேற்று முடிந்த நிலையில், ஜெயிலர் 2 திரைப்பட வசூல் சற்று வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. நேற்று (அக்.21) இந்திய அளவில் ரூ.33 கோடி வசூலை பெற்றது. அதே நேரத்தில் ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானாவில் தெலுங்கு மொழியிலும் ஜெயிலர் 2 சக்கை போடு போட்டு வருகிறது.
ஆந்திரா, தெலங்கானாவிலும் வசூல் சாதனை
ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களில் அதிக வசூல் செய்த தமிழ் படங்கள் வரிசையில் ’ஜெயிலர் 2’ 4வது இடத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த பட்டியலில் ஜெயிலர் முதல் பாகம் (ரூ.81.22 கோடி), 2.0 (ரூ.70 கோடி), கூலி (ரூ.69.83 கோடி), ஜெயிலர் 2 (இதுவரை 69.25 கோடி) லியோ (ரூ.48.23 கோடி) வசூலை செய்துள்ளது.
’ஜெயிலர் 2’ வெளியாகி 7 நாட்கள் நிலவரப்படி, உலகளவில் ரூ.576.45 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. இந்தியாவில் ரூ.371.45 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.205 கோடி வசூலையும் பெற்றுள்ளது. நேற்று தமிழ் மொழியில் ரூ.18.50 கோடியும், தெலுங்கு மொழியில் ரூ.6 கோடியும், ஹிந்தி மொழியில் ரூ.3 கோடியும், கன்னட மொழியில் ரூ.65 லட்சம் வசூலையும் பெற்றுள்ளது. வரும் நாட்களில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் அதிக வசூலை பெற்று வரலாறு படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.