விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் ’ஜெயிலர் 2’ முன்பதிவு: ரூ.25 கோடியை கடந்து சாதனை
ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 70 சதவீத டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ரூ.11.79 கோடி ரூபாய் வசூலை கடந்துள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 12:14 PM IST
சென்னை: ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்பட டிக்கெட் முன்பதிவில் உலகளவில் ரூ. 25 கோடி வசூலை கடந்து சாதனை படைத்து வருகிறது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்த படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு குறித்து சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இதுவரை உலகளவில் மொத்தமாக முன்பதிவு தொடங்கி 16.86 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.
ஜெயிலர் 2 முன்பதிவு
மொத்தம் 9,120 காட்சிகளுக்கான 9.13 லட்சம் டிக்கெட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.11.79 கோடி ரூபாய் வசூல் பெற்றுள்ளது. இது மொத்த முன்பதிவு வசூலில் 70 சதவீதம் ஆகும். இரண்டாவதாக கேரளாவில் ரூ.3.03 கோடியும், கர்நாடகாவில் ரூ. 1.25 கோடியும் வசூல் பெற்றுள்ளது.
$750K+ AND COUNTING. 🔥❤️🔥 The USA is getting RAJINIFIED! 👑 Thalaivar fever. Fan celebrations. Pure Hukum madness. 💥 One Thalaivar. Millions of celebrations. ❤️🔥 14th October. #Jailer2 Distribution by @ShlokaEnts @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @Jailer2Film @sunpictures— Shloka Entertainments (@ShlokaEnts) October 11, 2026
’ஜெயிலர் 2’ படத்தின் டிக்கெட் விற்பனை குறித்து மாநகராட்சி பொறுத்தவரை சென்னையில் அதிகபட்சமாக சென்னையில் 6.33 கோடி ரூபாயும், பெங்களூருவில் 1.21 கோடி ரூபாயும், கோயம்புத்தூரில் 1.13 கோடி ரூபாயும் வசூல் செய்துள்ளது. தெலுங்கு மொழியை பொறுத்தவரை மொத்த முன்பதிவு வசூலில் மூன்று சதவீதத்தை பெற்றுள்ளது. மொத்தம் 244 காட்சிகளில் 52.19 லட்ச ரூபாய் வசூலை பெற்றுள்ளது. அதில் அதிகபட்சமாக ஹைதராபாத்தில் 36.91 லட்ச ரூபாய் வசூலை பெற்றுள்ளது.
வெளிநாட்டில் முன்பதிவு
’ஜெயிலர் 2’ முன்பதிவில் வெளிநாடுகளை பொறுத்தவரை அமெரிக்காவில் அதிக டிக்கெட்கள் விற்று சாதனை படைத்துள்ளது. அமெரிக்காவில் இத்திரைப்படத்தை வெளியிடும் ஷ்லோகா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், நேற்று (அக்.11) வரை 7.18 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
அதேபோல் இங்கிலாந்து நாட்டில் ’ஜெயிலர் 2’ படத்தை வெளியிடும் அஹிம்சா எண்டர்டெயிண்மெண்ட் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் இதுவரை 2.53 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே கூலி படத்தின் முன்பதிவு வசூல் சாதனையை ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் முறியடித்துள்ளது.
£200K+ in UK pre-sales for #Jailer2. This is what decades of SUPERSTAR ⭐️ love look like ❤️🔥❤️🔥 THOUSANDS of new opening-week shows being added from tomorrow. Oct 15. Book your place in the celebration 🧨 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @RIAZtheboss @sunpictures @ShlokaEnts @boleyncinemauk @vithurs_— Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) October 11, 2026
ஜெயிலர் முதல் பாகம் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. அதன்பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது. முதல் பாகத்தில் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தல் நிலையில், இந்த படத்தில் ஹிருதிக் ரோஷன் மற்றும் விஜய் சேதுபதி ஆகியோர் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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’ஜெயிலர் 2’ படத்தின் பாடல்கள் கலவையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட நிலையில், டிரெய்லர் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதன் காரணமாக இப்படம் மிகப்பெரும் வெற்றி பெறும் என படக்குழு நம்பிக்கையில் உள்ளது.