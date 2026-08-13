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ஸ்டைலான முருகன் காப்புடன் ரஜினிகாந்த் - ’தர்மன்’ படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு தொடக்கம்

ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் தர்மன் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க, நடிகர்கள் சிம்ரன், ராஷி கண்ணா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

தர்மன் படத்தின் ப்ரோமோ வீடீயோ புகைப்படம்
தர்மன் படத்தின் ப்ரோமோ வீடீயோ புகைப்படம் (X/ RKFI (Screen grab))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 11:53 AM IST

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சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் 'தர்மன்' படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளது குறித்து ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், ரஜினிகாந்த் முதல் காட்சியில் கையில் முருகன் வேல் கொண்ட காப்புடன் தோன்றுகிறார். அதனைத்தொடர்ந்து பேட்ட படத்தின் காட்சி போல ரஜினிகாந்தின் பின்னணியில் இருந்து ஒரு காட்சி உருவாக்கப்படுகிறது. பின்னர் இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து தோன்றும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளது.

’ஜெயிலர் 2’ படத்திற்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் படம் குறித்து கோலிவுட்டில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவிய நிலையில், அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கப் போவதாக அறிவிப்பு வெளியானது. அதனைத்தொடர்ந்து ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் படத்திற்கு தர்மன் என தலைப்பிடப்பட்டது. அனிருத் இசையமைக்கும் தர்மன் படத்தில் சிம்ரன், ராஷி கண்ணா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

முன்னதாக அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கிய ’ஓ மை கடவுளே’, ’டிராகன்’ ஆகிய படங்கள் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், ’தர்மன்’ படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்துள்ளதால் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் எதிர்பார்ப்பு எகிறியது. இந்த படத்தில் ஸ்டைலிஷான டாக்டர் கதாபாத்திரத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்து வருகிறார்.

இந்த படம் குறித்து தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து, தர்மன் திரைப்படம் ரஜினிகாந்தின் மாஸ் கமர்ஷியலுடன் நல்ல மெசேஜ் கொண்ட திரைப்படமாக இருக்கும் என கூறினார். தற்போது தர்மன் படத்தின் இரண்டாவது கட்ட படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ள நிலையில், அடுத்த வருடம் கோடை விடுமுறைக்கு இப்படம் திரைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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ஒருபக்கம் தர்மன் படத்தில் பிஸியாக ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் நிலையில், ஜெயிலர் 2 படத்தின் டப்பிங் வேலைகளிலும் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகிபாபு, ஹிருதிக் ரோஷன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

TAGGED:

DHARMAN MOVIE 2ND SCHEDULE
RAJINIKANTH
ASHWATH MARIMUTHU
தர்மன் படப்பிடிப்பு
DHARMAN MOVIE

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