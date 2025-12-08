"நீலாம்பரி கதாபாத்திரத்துக்கு ஐஸ்வர்யா ராய் தான் என் சாய்ஸ்" படையப்பா அனுபவங்களை பகிர்ந்த ரஜினி
'பொன்னியின் செல்வன்' நாவலில் வரும் நந்தினி கதாபாத்திரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் படையப்பா திரைப்படத்தி்ல் வரும் நீலாம்பரி கதாபாத்திரம் என்று கூறியுள்ளார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்.
Published : December 8, 2025 at 10:34 PM IST
சென்னை: 'படையப்பா' திரைப்படத்தின் நீலாம்பரி கதாபாத்திரத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய் தான் நடிக்க வேண்டும் என்று தான் பெரிதும் விரும்பியதாக ரஜினிகாந்த் தற்போது கூறியுள்ளார்.
இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் சிவாஜி, ரஜினிகாந்த், சவுந்தர்யா, ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் நடித்த மெகாஹிட் திரைப்படமான படையப்பா 1999-ல் வெளியாகி வெகுஜன சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. தற்போது, இந்தப் படம் ரஜினியின் பிறந்த நாளான வருகிற 12ம் தேதி, ரீ-ரிலீஸாகிறது.
இந்தப் படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன் நடித்த 'நீலாம்பரி' வில்லி கதாபாத்திரம் ரசிகர்கள் மத்தியில் இன்றளவும் மிக பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது. இந் நிலையில், இந்தப் படத்தில் தான் நடித்த அனுபவங்கள் குறித்து ரஜினிகாந்த் சிறப்பு வீடியோ வெளியிட்டு பகிர்ந்துள்ளார்.
அதில் அவர், "படத்தின் தலைப்பு 'படையப்பா' என்பது தான் வைத்ததுதான் எனவும், அதற்கு இயக்குநர் ரவிக்குமார் தலைப்பு புதிதாக இருக்கிறதே என்று கூறினாராம். அந்த தலைப்பை ஏற்றுகொள்ள வைப்பதற்காக அவரை சமாதானப்படுத்தினேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
"எனக்கு 'பொன்னியின் செல்வன்' நாவலில் வரும் 'நந்தினி' கதாபாத்திரம் மிக மிக பிடிக்கும். அந்த கதாபாத்திரத்திற்காக நான் உருவாக்கிய படம்தான் படையப்பா. கதையை இயக்குநர் ரவிக்குமாரிடம் கொடுத்து திரைக்கதை எழுதச் சொன்னேன்.
நந்தினியை மையமாக வைத்து உருவாக்கிய நீலாம்பரி கதாபாத்திரத்தில் முதலில் ஐஸ்வர்யா ராய் நடிக்க வெண்டுமென விரும்பினேன். ஏனெனில் அவரது கண்கள் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். எவ்வளவோ முயன்றும் அவர் நடிக்கவில்லை. பல மாத காத்திருப்பிற்குப் பிறகு அவருக்கு நடிக்க பிடிக்கவில்லை எனத் தெரிந்ததும் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு பிற நடிகைகளை தேர்வு செய்தோம். ரம்யா கிருஷ்ணனை இயக்குநர் ரவிக்குமார் என்னிடம் அறிமுகம் செய்தார். நீலாம்பரி கதாபாத்திரம் ஹிட் அடித்தால்தான் படமே ஹிட் அடிக்கும் எனக் கூறினேன். அதன் பின்னர் அவருக்கு லுக் டெஸ்ட் செய்து பார்த்தோம். எல்லாமே நன்றாக நடந்தது," என்று தமது அனுபவத்தை ரஜினி பகிர்ந்துள்ளார்.
"அடுத்து, நடிகர் திலகம் சிவாஜி சாரை நடிக்க வைக்கலாம் என்று இயக்குநரிடம் தெரிவித்தேன். அவரிடம் சென்று ஒப்புதல் வாங்கிய பிறகு, ஐந்து நாள் படப்பிடிப்புக்கே அவர் அதிகமாக சம்பளம் கேட்டதாக ரவிக்குமார் என்னிடம் தெரிவித்தார். ஆனால் முதலில் சம்பளம் பேசிவிட்டு கதை சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்லை. கதை சொல்லிவிட்டு சம்பளத்திற்காக இப்படி செய்தால் தவறாகிவிடும் என அடுத்த நாளே முழு சம்பளமும் கொடுத்தோம்" என்று படையப்பாவில் சிவாஜியுடனான தமது அனுபவத்தையும் ரஜினி தற்போது பகிர்ந்துள்ளார்.
"படத்தில் ஒரு காட்சியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடக்கூடிய ஒரு காட்சியானது இடம்பெற்றிருந்தது. அவ்வளவு பேருக்கு எங்கு செல்வது என யோசித்து மைசூரில் இருந்து டிராக்டர், பஸ் என சிரமப்பட்டு துணை நடிகர்களை வரவைத்தோம். இந்த படத்தில் ஊஞ்சலை அவிழ்த்து நான் உட்காரும் காட்சி ஒன்று வரும். இந்த காட்சியில் தன்னை அறியாமல் எழுந்து நின்று கைதட்டியதாக கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் ராஜ்குமார் தன்னிடம் தெரிவித்தார்," என்று ரஜினி நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தத் திரைப்படத்தை எந்த ஓடிடி தளத்திற்கும் கொடுக்கவில்லை என்று கூறியுள்ள ரஜினி, இது ரசிகர்கள் திரையரங்கம் வந்து ரசித்து கொண்டாடி பார்க்க வேண்டிய படம் என்று படையப்பாவை பார்க்க அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.