'பாட்ஷா' படம் ஓடியதற்கு முக்கிய காரணமே தேவா தான் - நினைவுகூரப்படும் ரஜினிகாந்த் பேச்சு
ஃபிளாட்பார்ம் பாடல் என கூறப்பட்ட கானா பாடல்களை கொண்டு இளையராஜா, ஏ.ஆர்.ரகுமான் என்ற இமயங்களின் மத்தியில் தேவா தனித்துவமாக நின்றார் என ரஜினிகாந்த் புகழாரம் சூட்டினார்.
Published : October 17, 2026 at 3:27 PM IST
சென்னை: பாட்ஷா திரைப்படம் ஓடியதற்கு முக்கிய காரணம் இசையமைப்பாளர் தேவா தான் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியதை நினைவுகூர்கிறது இந்த செய்தித் தொகுப்பு.
இசையமைப்பாளர் தேவா இன்று காலை தனது 75-ஆவது வயதில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு காலமானார். அவரது உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் சென்று மரியாதை செலுத்தினார்.
தேவா - ரஜினிகாந்த் திரை காம்போ, இன்று நேற்று முளைத்ததல்ல. ரஜினிகாந்த் திரைவாழ்வில் மாஸ் ஹிட்டடித்த பாட்ஷா, அண்ணாமலை, அருணாச்சலம் ஆகிய படங்களுக்கு தேவா இசையமைத்து ஒரு புதிய அடையாளத்தை சூப்பர் ஸ்டாருக்கு பரிசாகக் கொடுத்திருக்கிறார்.
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தேவாவின் இசை நிகழ்ச்சியில் ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், “தேவாவின் பிறந்தநாளுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஒரு 15 நாட்களுக்கு முன்பு தேவா எனது வீட்டிற்கு வந்து அனைவரும் இசை நிகழ்ச்சி நடத்துகின்றனர். ஆனால் எனக்கு எப்படி நடத்துவது என்று தெரியாது என்று கூறினார். ஒரு குழுவினர் எனது பிறந்தநாளுக்கு இசை நிகழ்ச்சி நடத்த வேண்டும் என கூறினர். நீங்கள் வந்தால் மகிழ்ச்சி என கூறினார், நான் ஒப்புக்கொண்டேன்.
ரஜினிகாந்த் டைட்டில் கார்டுக்கு இசையமைத்த தேவா
அவர் முதலில் கவிதாலயா தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அலுவலத்தில் அண்ணாமலை படம் அறிவிக்கப்பட்ட போது சந்தித்தேன். அப்போது பாலசந்தர் சார் அண்ணாமலை படத்திற்கு தேவா தான் இசையமைப்பாளர் என கூறினார், எனக்கு ஆச்சர்யமாக இருந்தது. எனது படங்களுக்கு அதுவரை இளையராஜா தான் இசையமைத்து வந்தார். ஏனென்றால் இளையராஜாவிற்கும், எனக்கும் சினிமாவிற்கு அப்பார்ப்பட்டு நல்ல நட்பு உள்ளது. ஆனால் பாலசந்தர் சார் சொன்னதால் ஒப்புக்கொண்டேன்.
அப்போது அலுவலத்தில் மாடியில் அண்ணாமலை படத்தின் பாடல்களை தேவா இசையமைத்து கொண்டிருந்தார். பின்னர் அண்ணாமலை படப்பிடிப்பிற்காக ஊட்டிக்கு சென்றிருந்தோம். அப்போது ’வந்தேன்டா பால்காரன்’ பாடல் முதன்முதலில் ஒலிக்கப்பட்டது. அந்த பாடல் படப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகு அங்கிருந்த டான்சர்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியில் குதித்தனர்.
அதன்பிறகு அண்ணாமலை படத்தில் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் தேவா சிறப்பாக இசையமைத்திருந்தார். பின்னர் படத்தின் அறிமுக டைட்டில் இசை எவ்வளவு பெரிய அளவில் ஹிட்டடித்தது என அனைவருக்கும் தெரியும். அதற்கு காரணம் இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா மற்றும் தேவா. சுரேஷ் கிருஷ்ணா கொடுத்த ஐடியாவில் தேவா சிறப்பாக இசையமைத்திருந்தார்” என கூறியிருந்தார்.
பாட்ஷா படத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லை - ரஜினிகாந்த்
பாட்ஷா படத்திற்கு தேவா இசையமைத்தது குறித்து ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், “அண்ணாமலை படம் ஹிட்டானதால் பாட்ஷா படத்திற்கும் தேவா இசையமைப்பாளராக போடலாம் என சுரேஷ் கிருஷ்ணா கூறினார். நானும் ஒப்புக் கொண்டேன். முதலில் பாட்ஷா படத்தின் பூஜைக்கு பின்பு, ஆட்டோக்காரன் பாடல் படமாக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு பாடலும் படமாக்கப்பட்ட பின்பு அப்போதைய காலகட்டத்தில் இருந்த தொழில்நுட்பம் மூலம் சில காட்சிகளை மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
அதன்மூலம் பாட்ஷா படத்தை பார்த்தேன். நான் சொல்வது ஆச்சர்யமாக இருக்கும். எனக்கு அப்போது படத்தின் மீது நம்பிக்கை வரவில்லை. பாட்ஷா படத்தில் ஃபிளாஷ்பேக் உள்ளே மற்றொரு ஃபிளாஷ்பேக் என அண்ணாமலை போன்று படம் வருமா என யோசனை இருந்தது. பின்னர் பாட்ஷா திரைப்படம் பின்னணி இசைக்காக ஸ்டுடியோவில் தேவாவிடம் போட்டு காட்டப்பட்டது. அப்போது தேவாவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ”படம் எப்படி என கேட்டேன்.
பாட்ஷா படத்தை மெருகேற்றியவர் தேவா தான்
அவர் ”என்ன சார் இப்படி கேட்கிறீங்க? இது 10 அண்ணாமலை படத்திற்கு சமம்” என கூறினார். எனக்கு தேவா சொல்வதை கேட்டு ஆச்சர்யமாக இருந்தது. அதன்பிறகு பாட்ஷா படத்தின் பின்னணி இசை வேலைகள் அனைத்தும் முடிந்தது. நான் படம் பார்த்தேன். அப்போது பாட்ஷா படத்தை இசை மூலம் மெருகேற்றி இருந்தார். படத்தில் பின்னணி இசை மாஸாக இருந்தது. சுரேஷ் கிருஷ்ணா மற்றும் எனது வேலை 50 சதவீதம் இருந்தாலும் கூட, படத்தை தூக்கி நிறுத்தியது தேவா சார் தான்.
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அதில் சந்தேகமே இல்லை. இளையராஜா இசையின் இமயம், அவர் 80 மற்றும் 90களில் கொடிகட்டி பறந்தார். அதன்பிறகு வந்தவர் இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரகுமான். அவர் இளையராஜா அண்ணனிடம் உதவியாளராக இருந்தார். மேலும் இசை குறித்து படித்துள்ளார். ஆனால் தேவா இசை பின்னணி எதுவும் இல்லாமல், ஒரு ஹார்மோனியம், தபேலா, மற்றும் அவரது சகோதரர்களுடன் பல கிராமங்களுக்கு சென்று இசையமைத்துள்ளார்.
இளையராஜா, ஏ.ஆர்.ரகுமான் இமயங்களுக்கு மத்தியில் தேவா
இளையராஜா ஃபோக் பாடல்களுக்கு சிறப்பு, அதேபோல் ஏ.ஆர்.ரகுமான் மெலடி பாடல்களுக்கு சிறந்தவர் என்றால், கானா பாடல்களை கண்டுபிடித்தவர் தேவா. ஃபிளாட்பார்ம் பாடல் என கூறப்பட்ட கானா பாடல்களை கொண்டு இளையராஜா, ஏ.ஆர்.ரகுமான் என்ற இமயங்களின் மத்தியில் தேவா தனித்துவமாக நின்றார்.
அதற்கு அவரது உழைப்பு, திறமை, மட்டுமின்றி மனிதத்தன்மையும் காரணம். மேலும் நல்ல குணம், தலைக்கணம் இல்லாதவர். அவரது இசைக்குழுவில் இருப்பவர்களது நலனை கருத்தில் கொண்டு தேவா அவர்களுக்கு தனது பணத்தை செலவிடுவார். இதனை அவரே கூறியுள்ளார்” என ரஜினி புகழாரம் சூட்டினார்.