செங்கோட்டையன் குறித்த கேள்விக்கு ரஜினிகாந்த் 'ஒற்றை' வார்த்தையில் பதில்!
கோவாவில் நடைபெறும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், வாழ்நாள் சாதனையாளராக கௌரவிக்கப்படுகிறார்.
Published : November 27, 2025 at 6:00 PM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியில் இணைந்ததை பற்றி கேட்டதற்கு, ''நோ கமெண்ட்ஸ்'' என ரஜினிகாந்த் பதில் அளித்தார்.
கோவாவில் சர்வதேச திரைப்பட விழா கடந்த 20 ஆம் தேதி கோலாகலமாக தொடங்கியது. வரும் நவ.28 ஆம் தேதி நாளை வரை இவ்விழா நடைபெறுகிறது. இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில், இந்தியாவின் முன்னணி திரை கலைஞர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வுகளும் இடம்பெறுகின்றன.
அந்த வகையில், திரைத்துறையில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ரஜினிகாந்த் கௌரவிக்கப்படவுள்ளார். இதற்காக கோவா செல்ல நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரது மனைவி லதா மற்றும் மகள் ஐஸ்வர்யாவுடன் இன்று சென்னை விமானம் நிலையம் வந்தார்.
அப்போது, செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், ''கோவாவில் நடைபெறும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில், என்னை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது, அதற்காக செல்கிறேன்.'' என்றார்.
ஜெயிலர் 2 படம் குறித்த கேள்விக்கு, ''ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு நன்றாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் சில நாட்கள் படப்பிடிப்புகள் மீண்டும் தொடரும்'' என தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடுகிறார் என்றதற்கு, ''அவருக்கு வாழ்த்துகள்'' என்று கூறிய ரஜினிகாந்த், ''முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியில் இணைந்ததை பற்றி கேட்டதற்கு, ''நோ கமெண்ட்ஸ்'' என பதில் அளித்துவிட்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்.
தொடர்ந்து லதா ரஜினிகாந்த் கூறுகையில், ''ஜெயிலர் முதல் பாகம் போல, இரண்டாம் பாகத்திற்கும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு இருக்கும். எனது கணவர் ரஜினிகாந்த் தமிழ் திரை உலகில் இன்னும் உச்சத்தில் இருப்பது கடவுளின் ஆசிர்வாதம். மக்கள் அவர் மீது காட்டும் காதல், அன்பு, ஆசிர்வாதம் தான் அவரை இன்னும் உச்ச நடிகராக வைத்துள்ளது'' என கூறினார்.
மேலும், நடிகை நயன்தாராவும் கோவாவில் நடைபெறும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டார். முன்னதாக அவரை வழி அனுப்ப வந்த அவரது கணவர் விக்னேஷ் சிவன், மனைவி நயன்தாரா மற்றும் அவரது இரண்டு மகன்களை கட்டி அனைத்து முத்தம் கொடுத்து வழி அனுப்பி வைத்தார்.