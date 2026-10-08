'எனக்கு சவால் கொடுத்த நானா படேகர்' - காலா பட விழாவில் ரஜினிகாந்த் கூறியது என்ன?
பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான காலா திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த், நானா படேகர், ஹுமா குரேஷி, சமுத்திரகனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்
Published : October 8, 2026 at 2:45 PM IST
சென்னை: 'காலா' திரைப்படத்தில் தனக்கு சவால் மிகுந்த வில்லனாக நானா படேகர் நடித்ததாக ரஜினிகாந்த் அதன் இசை வெளியீட்டு நிகழ்வில் பேசியிருந்தார்.
பாலிவுட் சினிமாவின் மூத்த நடிகர் நானா படேகர் இன்று மாரடைப்பால் காலமானார். அவரது மறைவிற்கு தனது நண்பர் நானாஜியை இழந்து விட்டதாக ரஜினிகாந்த் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான காலா திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த், நானா படேகர், ஹுமா குரேஷி, சமுத்திரகனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் நானா படேகரின் நடிப்பை ரஜினிகாந்த் பாராட்டியுள்ளார்.
அப்போது ரஜினிகாந்த் பேசிய போது, ”காலா மிகவும் வித்தியாசமான படம். நான் இவ்வளவு வருடங்கள் நடித்ததில் எனக்கு இரண்டு வில்லன்கள் தான் சவாலாக அமைந்தனர். ஒன்று பாட்ஷா படத்தில் ரகுவரன் நடித்த மார்க் ஆண்டனி கதாபாத்திரம். மற்றொன்று படையப்பா படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன் நடித்த நீலாம்பரி கதாபாத்திரம்.
அதன் பிறகு 'காலா' திரைப்படத்தில் ஹரி தாதா. நானா படேகர் நடித்துள்ளதை நீங்கள் பாருங்கள். படப்பிடிப்பில் அவரது நடிப்பை பார்த்து ’வா யாரென்று பார்த்துவிடலாம்’ என குஷியாகிவிட்டது. அவரை கையாள்வது மிகவும் கடினம். நானா படேகர் நடிக்கிறாரா? அதுவும் வில்லன் கேரக்டரா? என பாலிவுட்டில் அனைவருக்கும் ஆச்சர்யம். ரஞ்சித் அவரை அன்பாக கையாண்டு வேலை வாங்கியுள்ளார்” என பாராட்டினார்.
காலா திரைப்படத்தில் முற்போக்கான கதாபாத்திரத்தில் தாராவி பகுதி மக்களின் தலைவராக ரஜினிகாந்த் நடித்திருந்த நிலையில், அவருக்கு எதிராக பிற்போக்கான அரசியல்வாதியாக நானா படேகர் நடித்திருந்தார். காலா திரைப்படம் வெளியான போது கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், ரஜினிகாந்திற்கு நிகராக நானா படேகர் நடிப்பு பாராட்டை பெற்றது.
I can’t believe my dear friend Nanaji is no longer with us. My deepest condolences to his family and loved ones. May his soul rest in peace.— Rajinikanth (@rajinikanth) October 8, 2026
குறிப்பாக படத்தில் இடைவேளை காட்சி, நானா படேகரை ரஜினிகாந்த் அவரது வீட்டில் சந்திக்கும் காட்சி ஆகியவை வரவேற்பை பெற்றன. இந்த படத்திற்கு முன்னதாக பாரதிராஜா இயக்கிய பொம்மலாட்டம் படத்தில் நானா படேகர் நடித்திருந்தார்.
பாலிவுட் திரையுலகில் முன்னணி நடிகரான திகழ்ந்த பல்வேறு வித்தியாசமான கேரக்டர்களில் நடித்துள்ளார். கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு கமன் திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கிய நானா படேகர் அங்கார், திரங்கா, கிராந்திவீர், அக்னி சாட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.