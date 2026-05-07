99 படங்களை தயாரித்து, எத்தனையோ கலைஞர்களை உருவாக்கியவர் ஆர்.பி.சௌத்ரி - ரஜினிகாந்த் புகழஞ்சலி
தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சௌத்ரி 100 படங்களை தயாரித்து உள்ளார். அவருக்கு பாராட்டு விழா நடத்த வேண்டும் இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார் என்னிடம் கூறியிருந்தார் என ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.
Published : May 7, 2026 at 12:43 PM IST
சென்னை: திரைத் துறையில் 99 படங்களை தயாரித்து, எத்தனையோ இயக்குநர்களை, தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை உருவாக்கியவர் ஆர்.பி.சௌத்ரி என நடிகர் ரஜினிகாந்த் புகழஞ்சலி செலுத்தினார்.
தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சௌத்ரி ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நிகழ்ந்த கார் விபத்தின் போது, மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார். இதனை தொடர்ந்து அவரது உடல் விமானம் மூலமாக சென்னை கொண்டு வரப்பட்டு, மயிலாப்பூரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது உடலுக்கு திரையுலகினர் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் அஞ்சலி செலுத்து வருகின்றனர். கிருஷ்ணாம்பேட்டை சுடுகாட்டில் அவரது உடல் இன்று நல்லடக்கம் செய்யப்படவுள்ளது.
இந்நிலையில் தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சௌத்ரி உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் மாலை அணிவித்து, அஞ்சலி செலுத்தினார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், ”சினிமாவில் அவருடன் பணியாற்றியது இல்லை, ஆனாலும் நாங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தோம். நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு கூட ’ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பின் போது என்னை சந்தித்து பேசினார். 99 படங்கள் தயாரித்து விட்டேன், இன்னும் ஒரு படம் தயாரித்து விட்டு மொத்தமாக 100 படங்களுடன் ஓய்வு எடுக்க உள்ளேன் என தெரிவித்தார். அந்த படத்திற்கான கதை தயாராக உள்ளது எனவும், அதை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என என்னிடம் கேட்டு கொண்டார்.
மேலும் இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிகுமார் என்னிடம் சினிமா துறையில் தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சௌத்ரி 100 படங்களை தயாரித்து உள்ளார். அவருக்கு பாராட்டு விழா நடத்த வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார்.
ஆர்.பி.சௌத்ரி எத்தனையோ இயக்குநர்களை, தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை உருவாக்கியவர். 99 படங்கள் எடுத்திருந்தாலும், அவர் எடுத்த படங்களில் எந்த பிரச்சனையும் வந்தது இல்லை. அவ்வாறு பிரச்சனை வந்தாலும், அவர்களது இல்லத்திற்கு நேராக சென்று பேசி, அந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்து, அவர்களது இல்லத்தில் காபி சாப்பிட்டு தான் செல்வார்.
அப்படிப்பட்ட எளிமையான நபராக இருந்தார். அதுமட்டுமின்றி, தொடக்க காலத்தில் இருந்தே நாணயம், நேர்மை, கடினமாக உழைப்பு தெய்வபக்தி கொண்டவராக இருந்தார். அவரிடம் ஒருமுறை எப்படி இவ்வாறு இளமையாக உள்ளீர்கள்? என கேட்டேன். அதற்கு அவர், பெரிதாக ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன், என் சக்திக்கு படம் எடுப்பேன், அதற்கு பிறகு ஆண்டவன் பார்த்து கொள்வார் எனவும், என்ன கொண்டு வந்தோம் எதை கொண்டு போகப் போகிறோம் என்று கூறினார். அருமையான ஒரு நபர், அவரது இழப்பு மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது.
அவரது ஆத்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்திகிறேன்” என தெரிவித்தார்.