நடிப்பு சொல்லிக் கொடுத்த குருவுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய ரஜினிகாந்த்!
தூர்தர்ஷன் முன்னாள் இயக்குநரும், ரஜினிகாந்தின் நடிப்பு பயிற்சியாளருமான கே. எஸ். நாராயணசாமி (கோபாலி) உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். அவரது உடலுக்கு ரஜினி நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
Published : November 18, 2025 at 11:19 AM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்த், அபிதாப் பச்சன் உள்ளிட்ட பலருக்கு நடிப்பு குருவாக திகழ்ந்த கோபாலி நேற்று உயிரிழந்தார்.
தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியின் முன்னாள் இயக்குநராகவும், திரைப்படக் கல்லூரி இயக்குநராகவும் பணியாற்றி பல நடிகர்களை உருவாக்கியவர் கே.எஸ்.நாராயணசாமி (K. S. கோபாலி). இவர் தமது 92-வது வயதில் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சென்னையில் நேற்று காலமானார்.
புனேவில் உள்ள நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் டிராமாவின் முதல் மாணவர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்த கோபாலி, பின்னர் நடிப்பில் டாக்டர் பட்டமும் பெற்றிருந்தார். இந்திய திரைப்பட உலகில் பல முன்னணி நடிகர்களை உருவாக்குவதிலும், குறிப்பாக ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட பலருக்கு நடிப்பு பயிற்சி அளித்ததிவும் முக்கிய பங்காற்றினார். மேலும் தமிழ் சினிமாவில் பல இயக்குநர்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.
அந்த வகையில் ரஜினிகாந்த், அமிதாப் பச்சன், சிரஞ்சீவி, ராதா ரவி, நாசர் உள்ளிட்ட பல நடிகர்களுக்கு நடிப்பு பயிற்சிகளை தனிப்பட்ட முறையில் இவர் வழங்கியுள்ளார். மேலும் ரஜினிகாந்த் மீது அளவில்லாத அன்பு கொண்டவராக விளங்கினார். அதன் காரணமாகவே இயக்குநர் சிகரம் கே. பாலச்சந்தர் திரைப்படப் பயிற்சிக் கல்லூரிக்கு வந்தபோது அவரிடம் ரஜினிகாந்தை முதல்முறையாக அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்.
அதேபோல கோபாலி மீது மிகுந்த மரியாதையும் மாறாத அன்பும் வைத்திருந்தார் ரஜினிகாந்த். இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், தூர்தர்ஷன் ஆகியவற்றில் திறம்பட பணியாற்றிய கோபாலி, எண்ணற்ற திரைப்படங்களுக்கு விமர்சனமும் எழுதியுள்ளார். நேற்று (நவ.17) காலை 6 மணியளவில் அவர் உயிரிழந்த நிலையில், மாலை 6 மணிக்கு, அவரது மகள் வைஷ்ணவி மற்றும் மகன் தீபக் ஆகியோர் இறுதி சடங்கு செய்தனர். மேலும் சென்னை மந்தவெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது உடலுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.
முன்னதாக ரஜினிகாந்த் தனது முதல் திரைப்படமான 'அபூர்வ ராகங்கள்' படத்தில் நடித்தவுடன் கோபாலியிடம் நடிப்பு குறித்து கருத்து கேட்டதாகவும், அப்போது முதல் படத்திலேயே சிறப்பாக நடித்துள்ளதாகவும், எதிர்காலத்தில் பெரிய நடிகனாக வருவாய் என கோபாலி பாராட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது.