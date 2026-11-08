ரசிகர்களை சந்தித்து தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்த ரஜினிகாந்த்
ரஜினியை பார்த்தவுடன் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் ‘தலைவா, தலைவா’ என்று கூச்சலிட்டு ஆர்ப்பரித்தனர். ரஜினிகாந்தும் ரசிகர்களின் அன்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
Published : November 8, 2026 at 1:24 PM IST
சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் தன்னை சந்தித்த வந்த ரசிகர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
தீபாவளி பண்டிகை இன்று நாடு முழுவதும் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு நடிகர், நடிகைகள் தங்களது ரசிகர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவிப்பார்கள். குறிப்பாக, நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஒவ்வொரு தீபாவளி பண்டிகையின் போதும் போயஸ் கார்டனில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு வெளியே வந்து ரசிகர்களை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிப்பார். அதனால் பண்டிகை நாட்களில் அவரை காண ரசிகர்கள் அவரது வீட்டின் முன்பு படையெடுப்பார்கள்.
அந்த வகையில் இன்று காலை முதலே சென்னையில் மழை விட்டுவிட்டு பெய்து வந்தாலும், மழையை பொருட்படுத்தாமல் ரஜினியை பார்ப்பதற்காக அவரது ரசிகர்கள் போயஸ் கார்டனில் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் பட்டு வேட்டி சட்டை அணிந்து வந்து ரசிகர்களை பார்த்து கையசைத்து, தீபாவளி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். அவரை பார்த்தவுடன் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உச்சத்தில் ‘தலைவா, தலைவா’ என்று கூச்சலிட்டு ஆர்ப்பரித்தனர். ரஜினிகாந்தும் ரசிகர்களின் அன்பை ஏற்றுக்கொண்டு புன்னகையுடன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
ரசிகர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து கூறிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் #superstarrajinikanth | #diwalicelebration | #fansmeet | #chennai | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/m5kRN2StHz— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 8, 2026
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ரஜினிகாந்தை நேரில் பார்த்த உற்சாகத்தில் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் ரசிகர்கள் அவரது வீட்டின் முன்பு பட்டாசுகளை வெடித்து தீபாவளியைக் கொண்டாடினர். தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் ரசிகர்கள் அனைவரும் பத்திரமாக வீடு திரும்ப வேண்டும் என வலியுறுத்தி விட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வீட்டிற்குள் சென்றார். கொட்டும் மழையிலும் ரசிகர்களைச் சந்தித்து வாழ்த்துத் தெரிவித்த ரஜினிகாந்தின் செயல் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகிறது.