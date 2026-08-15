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திரைத்துறையில் 51 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ரஜினிகாந்த் - 'தர்மன்' படப்பிடிப்பு தளத்தில் கொண்டாட்டம்

தமிழ்த்திரை உலகில் தன்னிகரற்ற ஒப்பற்ற கலைஞராக இருக்கும் ரஜினிகாந்தின் அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படம் வெளியாகி இன்றுடன் சரியாக 51 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

திரைத்துறையில் 51 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ரஜினிகாந்த்
திரைத்துறையில் 51 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ரஜினிகாந்த் (x.com/RKFI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 10:02 PM IST

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சென்னை: ‎நடிகர் ரஜினிகாந்த், திரைத்துறையில் 51 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருப்பதை பாராட்டி, ‘தர்மன்’ படப்பிடிப்பு தளத்தில் படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.

தமிழ்த் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமான ரஜினிகாந்தின் 51 ஆண்டுகால சினிமா பயணம், கடந்த 1975-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படத்தின் வழியாக, இயக்குநர் கே.பாலச்சந்தர் மூலமாக தொடங்கியது.

‎தொடக்க காலத்தில் குணச்சித்திர நடிகராக தோன்றி, வில்லன் நடிகராக உருமாறிய ரஜினிகாந்த், பைரவி திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக முன்னேறினார்.

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‎அதனைத் தொடர்ந்து அவரது வாழ்வில் வசந்த காலம் வரத் தொடங்கியது. தமிழ்த்திரையுலகில் இப்படி ஒரு ஸ்டைலான நடிகரா என பலரும் பாராட்டினர். அந்த வகையில் முள்ளும் மலரும், வேலைக்காரன், படிக்காதவன், பணக்காரன், அதிசய பிறவி, பாட்ஷா, தளபதி, அண்ணாமலை, மனிதன், முத்து, படையப்பா, சந்திரமுகி, சிவாஜி, எந்திரன், ஜெயிலர் தொடர்ந்து பல வெற்றிப் படங்களை கொடுத்து வருகிறார்.

முள்ளும் மலரும், புதுக்கவிதை, ஆறிலிருந்து அறுபது வரை, எங்கேயோ கேட்ட குரல், முரட்டுக்காளை, நல்லவனுக்கு நல்லவன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் ரஜினிகாந்தின் நடிப்புக்காக பேசப்பட்டன. பாயும் புலி, அண்ணாமலை, பாட்ஷா போன்ற படங்கள் அவரை ஆக்‌ஷன் ஹீரோவாக காண்பித்தன. நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு தமிழகத்தை தாண்டி பல்வேறு மாநிலங்களிலும், பல்வேறு நாடுகளிலும் ரசிகர்கள் பட்டாளம் உண்டு.

அந்த வகையில் தமிழ்த்திரை உலகில் தன்னிகரற்ற ஒப்பற்ற கலைஞராக இருக்கும் ரஜினிகாந்தின் அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படம் வெளியாகி இன்றுடன் சரியாக 51 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதனை திரையுலகினர் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ரஜினிகாந்த், தற்போது தர்மன் படப்பிடிப்பில் பங்கேற்று வருகிறார். இப்படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கி வருகிறார்.

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ரஜினிகாந்திற்கு படப்பிடிப்பு தளத்திலேயே படக்குழுவினர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். மேலும் ரஜினிகாந்தும் மாஸாக கருப்பு நிற உடை அணிந்து, கேக் வெட்டி, குழுவினருக்கு கொடுத்து மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக் கொண்டார்.

‎ரஜினிகாந்தின் திரை வாழ்வில் மிகவும் முக்கியமான நபராக இருக்கும் அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படத்தின் கதாநாயகனும், தர்மன் படத்தின் தயாரிப்பாளருமான கமல்ஹாசன், ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் இந்த நிகழ்வை ஒட்டி வீடியோ வெளியிட்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

ACTOR RAJINIKANTH
51 YEARS IN THE FILM INDUSTRY
DHARMAN MOVIE
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RAJNI COMPLETES 51 YEARS IN CINEMA

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