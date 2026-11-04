'ஜெயிலர் 2' ஓடிடி ரிலீஸ் - 30 நிமிட கூடுதல் காட்சிகள் இடம்பெறுமா? ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம், ரூ. 800 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் வரலாறு படைத்துள்ளது
Published : November 4, 2026 at 5:35 PM IST
சென்னை: ‘ஜெயிலர் 2’ ஓடிடி ரிலீஸின்போது படத்தில் கூடுதலாக 30 நிமிடங்கள் சேர்க்கப்பட்டு படக்குழு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியாகி, 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலான தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு வசூலை குவித்து வருகிறது. முதல் பாகம் மெகா ஹிட்டான நிலையில், ஜெயிலர் படத்தின் இரண்டாவது பாகம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் பெரிய ஆரவாரமின்றி படப்பிடிப்பு நடந்துவந்தது. ஆனால். ரசிகர்களுக்கு இரண்டாம் பாகத்தில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடிக்கப் போவது யார் என தெரிந்து கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து ஜெயிலர் 2 முதல் சிங்கிள் ‘அல பொலேலோ’ பாடல் வெளியானது முதல் எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்க தொடங்கியது. இந்த படத்திற்கு இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறாத போதும், படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு சூடுபிடித்தது. தொடர்ந்து, ‘ஜெயிலர் 2’ வெளியான பிறகு எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல விமர்சனத்தை பெற்றது.
படத்தின் ப்ரமோஷனில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியது போல, நடிகர் நமோ நாராயணா நகைச்சுவை காட்சிகள் பெரியளவில் பேசப்பட்டது. மேலும் நெல்சன் ஸ்டைலில் ரஜினிகாந்தின் ஆக்ஷன் காட்சிகள், அனிருத்தின் அசத்தலான பின்னணி இசை ரசிகர்களை கவர்ந்தது. காமெடி மற்றும் ஆக்ஷன் கலந்த ரஜினி படமாக ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.
ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது?
100 ஆண்டுகால தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் அதிக வசூலை பெற்ற திரைப்படமாக ஜெயிலர் 2 அமைந்துள்ளது. இந்த திரைப்படம் வெளியாகி கிட்டதட்ட மூன்று வாரங்கள் ஆன நிலையில், ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்து எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
Laughter & action loaded entertainment in theatres near you! 🤩😎 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @Mohanlal @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) November 2, 2026
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நவம்பர் 12ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகும் என கூறப்படும் நிலையில், அதில் படத்தில் வராத கூடுதல் காட்சிகள் (UnCut Version) இடம்பெறுமா என ரசிகர்கள் சமூக வலைதளத்தில் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
’ஜெயிலர் 2’ அன்கட் வெர்ஷனில் சந்தானம்?
மேலும், ஓடிடியில் ரிலீசாகும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் கூடுதலாக 30 நிமிடங்கள் சேர்க்கப்படவுள்ளதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. அந்த காட்சிகள் தியேட்டரில் பார்த்த வெர்ஷனில் இருந்து வேறுபட்டு புதிய அனுபவத்தை வழங்கும் எனவும் படக்குழு எதிர்பார்ப்பில் உள்ளதாக தெரிகிறது.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ஹிருதிக் ரோஷன் உள்ளிட்டோர் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி படம் வெளியாவதற்கு முன்பாக நடிகர் சந்தானம் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால் படத்தில் அவர் நடித்த காட்சிகள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை.
பின்னர் அதனை உறுதி செய்யும் வகையில், ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு தளத்தில், நடிகை வித்யா பாலன் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் இடம்பெற்றிருந்தார். அதுகுறித்த புகைப்படங்கள் வைரலான நிலையில், ஜெயிலர் 2 படத்தில் சந்தானம் நடித்த காட்சிகளை சேர்க்க வேண்டும் என நெட்டிசன்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த கோரிக்கையை ஏற்று சந்தானம் நடித்துள்ள காட்சிகள் ஓடிடி வெர்ஷனில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
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ஜெயிலர் 2 படத்தில் மோகன்லால் நடித்த காட்சிகள் அதிகளவில் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக படத்தின் ஆடை வடிவமைப்பாளர் முதல் ரசிகர்கள் வரை பலர் வருத்தம் தெரிவித்தனர். இந்த குறையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் மோகன்லால் நடித்த காட்சிகள் ஜெயிலர் 2 ஓடிடி வெர்ஷனில் இடம்பெறும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையில் உள்ளனர்.
அதே நேரத்தில் ஜெயிலர் 2 ஓடிடி வெளியீட்டில் கூடுதல் காட்சிகளை சேர்ப்பது குறித்து படக்குழு சார்பில் இருந்து இதுவரை எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வமான தகவலும் வெளியாகவில்லை